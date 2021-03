Rezort školstva chce obohatiť knižnicu Viki o nový vzdelávací obsah

Bratislava 9. marca (TASR) - Knižnica Viki sa má obohatiť o nový vzdelávací program. Túto zmenu má v úmysle zrealizovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré chce do toho zapojiť aj pedagógov. Informoval o tom rezort školstva na sociálnej sieti, kde zverejnil aj link na dotazník pre učiteľov.



Ministerstvo oslovilo pedagógov z praxe, aby sa zapojili do verejného prieskumu trhu a vyjadrili svoj názor na chýbajúci digitálny obsah a preferované predmety, ktoré by uvítali v knižnici Viki. "Spoliehame sa na príklady dobrej praxe a efektívneho využitia navrhovaných edukačných zdrojov," uviedol rezort školstva.



Na centrálnom úložisku digitálneho edukačného obsahu Viki sa aktuálne nachádzajú stovky vzdelávacích materiálov z rôznych predmetov, ide najmä o slovenský jazyk a literatúru či matematiku. Rovnako tu nájdu záujemcovia aj modelové videohodiny. Zároveň ministerstvo školstva informovalo, že v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom "sa premapoval" obsah v knižnici Viki do nového prehľadného menu.