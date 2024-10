Rezort školstva chce podporiť vzdelávanie dospelých

Bratislava 4. októbra (TASR) - Organizácie, ktoré sa zameriavajú na rozvoj základných zručností u dospelých, môžu požiadať o finančný príspevok z Programu Slovensko. Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Vyčlenilo na ňu šesť miliónov eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM.



"Chceme ľuďom uľahčiť prístup k vzdelaniu v každom veku a dať druhú šancu tým, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu na to, aby sa uplatnili na pracovnom trhu a aktívnejšie sa zapojili do spoločnosti," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Cieľom výzvy s názvom "Rozvoj základných zručností dospelých - cesta k inklúzii a zamestnateľnosti" je podpora dospelých s nízkym vzdelaním. Realizované projekty majú prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti, sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí.



Ako vysvetlil rezort, k základným zručnostiam, ktoré by mali ovládať dospelí vo veku 16 až 65 rokov, patrí čitateľská, matematická a digitálna gramotnosť - teda schopnosť riešiť problémy pomocou informačno-komunikačných technológií v technologicky vyspelom prostredí.



"Tieto zručnosti sú dnes nevyhnutné nielen v zamestnaní, ale aj v každodennom živote. Projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj gramotnosti dospelých, pomáhajú jednotlivcom v osobnom raste a podporujú ich celoživotné vzdelávanie. Vďaka tomu si ľahšie nájdu uplatnenie na trhu práce, aj v spoločnosti ako celku," doplnilo ministerstvo.