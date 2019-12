Rezort školstva chce rozšíriť inštitút osobnej asistencie študentov

Bratislava 11. decembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce rozšíriť inštitút osobnej asistencie pre študentov aj na nižšie stupne škôl. Pred rokovaním vlády to v stredu uviedla šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (SNS) s tým, že v súčasnosti o tom ministerstvo rokuje s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny.



"Rezort školstva chce, aby deti v materských, základných a stredných školách mali nárok na osobnú asistenciu tak, ako je to v súčasnosti možné u študentov na vysokých školách," povedala Lubyová. Zároveň tvrdí, že asistent učiteľa nemôže robiť asistenta dieťaťu, ktoré má zdravotné znevýhodnenie. "Asistent učiteľa je naozaj na to, aby pomáhal učiteľovi zvládať vyučovací proces. Nevie a ani nemá kvalifikáciu na to, aby kvalifikovane pomáhal deťom," vysvetlila.



Rezort školstva chce, aby asistentov, na ktorých majú v súčasnosti žiaci nárok v mimoškolskom prostredí, pustili aj za brány školy. Podľa Lubyovej sú títo pracovníci platení z financií rezortu práce. Rozdiel je však v tom, že pri vysokoškolákoch môžu ísť so študentmi aj do školy, pri stredných, základných a materských školách tak urobiť nemôžu. "Mimo školského prostredia už túto osobnú asistenciu poskytujú. Bolo by najvýhodnejšie a najlepšie, aby mohli prekročiť brány školy a pomáhať deťom aj za tými bránami tak, ako to v súčasnosti robia mimo školského prostredia," povedala šéfka rezortu školstva.



Lubyová povedala, že o tejto zmene sa s rezortom práce rokuje už dlhší čas. "Bolo by to opatrenie, ktoré však nie je lacné," uzavrela.