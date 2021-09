Nový koncept školského športu by mal do škôl priniesť viac pohybu

Na snímke sprava riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška a štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) Ivan Husár, foto z archívu. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. septembra (TASR) – Popularizácia pohybu na školách, zvýšenie pohybovej gramotnosti aj atraktívne športové vyžitie. To je cieľom novej koncepcie školského športu z dielne štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu Ivana Husára. Vychádza z princípov aktívnej školy, teda návodu, ako vytvoriť žiakom čo najväčší priestor na zapojenie pohybu do každodennej rutiny.povedal Husár. Školský šport je informačná, komunikačná a projektová platforma, ktorá bude popularizovať pohybové aktivity na školách pod novou značkou.Pavol Smutný z kancelárie štátneho tajomníka pre šport poznamenal, že pohybová gramotnosť detí neustále klesá.priblížil. Podstatou je vytvárať dostatočné množstvo pohybových aktivít pre žiakov pred, počas a po skončení vyučovacieho procesu. Patrí sem napríklad aktívny transport či aktívne prestávky. Ďalej vytváranie proaktívneho prostredia, športové kurzy a krúžky, testovanie žiakov a športové súťaže. Centrom činností takejto aktívnej školy bude naďalej telesná a športová výchova. Smutný poznamenal, že cieľom tohto projektu je priniesť viac pohybu na školy, vytvoriť lásku a vzťah k pohybu či aktívne využívanie voľného času.V oblasti jej skvalitnenia pripravilo ministerstvo pilotný projekt. Ide o súbor pohybových programov poskytovaných športovými poskytovateľmi na hodinách telesnej výchovy, z ktorých si telocvikár vyberie také, ktoré obohatia hodinu a motivujú žiakov inovatívnym spôsobom. Po absolvovaní programu (modulu) ministerstvo preplatí poskytovateľovi jeho prácu podľa počtu poskytnutých hodín.priblížil projekt riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška.Dušan Hamar z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského V Bratislave povedal, že na telesnej výchove ide najmä o to, aby sa u detí vypestoval vzťah k športu na celý život. V rámci telesnej výchovy sa treba podľa jeho slov zamerať na to, aby pohybové aktivity boli zaujímavé a pestré.Prvé zmeny sa uskutočnili aj v systéme školských športových súťaží. Na rozdiel od minulosti ich rezort školstva vyhlási na celoštátnej úrovni len v siedmich športoch. Budú to futbal, florbal, volejbal, basketbal, plávanie, atletika a vybíjaná. Okresné úrady v sídle kraja však budú mať možnosť, aby vo svojom kraji vyhlásili súťaže v športoch podľa záujmu žiakov. Takto vyhlásené športové súťaže sa ukončia krajským kolom.