Rezort školstva chce zabezpečiť financovanie vesmírnych aktivít v SR

Bratislava 16. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR považuje za potrebné na ďalšie roky zabezpečiť udržateľnosť financovania vesmírnych aktivít na Slovensku. Vzhľadom na dynamicky sa meniacu aktuálnu hospodársku situáciu a ekonomické vplyvy s tým súvisiace, ako napríklad zvyšujúca sa miera inflácie, je potrebné zabezpečiť udržateľné financovanie vesmírnych aktivít na Slovensku od roku 2024 v celkovej výške 9.097.935 eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort školstva predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



Ministerstvo navrhuje zvýšenie členského príspevku do Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Minimálny príspevok SR do ESA v rámci pridruženého členstva je momentálne 4,5 milióna eur ročne, 500.000 eur bolo určených na chod Vesmírnej kancelárie. Stanovenie oboch súm bolo pri prijímaní podľa ministerstva školstva odhadované orientačne v čase prechodného obdobia, bez prihliadnutia na každoročne zvyšujúcu sa infláciu a schopnosť SR prevýšiť kapacity dostupného financovania. "Potreba úpravy príspevku odzrkadľuje predovšetkým úspešnosť národných aktivít zameraných na budovanie vesmírneho sektora a rozvoj medzinárodných spoluprác, ktoré boli realizované v priebehu posledných rokov. Za posledné tri roky sa podarilo zvýšiť počet evidovaných firiem zapojených do vesmírnej ekonomiky z 31 na 45," vyplýva z predloženého materiálu.



Od roku 2024 ministerstvo školstva navrhuje zvýšiť príspevok SR do ESA o 1.030.380 eur z pôvodných 4,5 milióna eur na 5.530.380 eur vrátane každoročného inflačného zohľadnenia po dobu trvania pridruženého členstva SR. Náklady na ročný udržateľný chod Vesmírnej kancelárie so štyrmi zamestnancami navrhuje ministerstvo zvýšiť z pôvodných 400.000 eur ročne na hodnotu 461.600 eur. Na zabezpečenie pokračovania aktivít súvisiacich s európskymi vesmírnymi politikami a vesmírnym programom Únie sa predpokladajú výdavky naďalej vo výške 100.000 eur ročne pre tento program, čo je spolu 561.600 eur.



SR sa prihlásila k účasti na vybraných voliteľných programoch ESA, medzi ktorými je i program komercializácie "Scale Up" s úmyslom založenia ESA Business Incubation Centre na Slovensku. Na podporu rozvoja tejto aktivity je nutné zabezpečenie vymedzenie finančných prostriedkov vo výške 150.000 eur ročne, počnúc rokom 2024. Na vytvorenie mechanizmu na podporu vesmírnych aktivít na Slovensku – Vesmírny program Agentúry na podporu výskumu a vývoja, navrhovaná suma predstavuje 1,2 milióna eur ročne po obdobie troch rokov. Zabezpečiť sa má aj trvalé a efektívne financovanie unikátnych vesmírnych aktivít na Slovensku.