Rezort školstva chce zaviesť strednú priemyselnú školu

Bratislava 8. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce zaviesť nový druh strednej školy - strednú priemyselnú školu. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Odčlenenie súvisí s osobitným postavením v rámci prípravy budúcej špecializovanej kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných oblastiach na vyšších stupňoch kvalifikácie z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie a automatizácie výroby a služieb. Ďalším dôvodom je podľa rezortu potreba reflektovať na potrebu vzniku nových kvalifikácií a úpravy obsahu vzdelávania v dôsledku nástupu umelej inteligencie.



Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky. Dôvodom je, že v rámci paralelne predkladaného nového zákona o vysokých školách by malo byť možné uznať vzdelávacie výstupy a úroveň kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Zároveň reflektuje na transformáciu strednej priemyselnej školy na samostatný druh s osobitným vymedzením jej poslania.



Účinnosť novely ministerstvo navrhuje na 1. január 2026.