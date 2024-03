Rezort školstva chce zlepšiť situáciu v marginalizovaných komunitách

Bratislava 21. marca (TASR) - Rezort školstva chce zlepšiť situáciu pre marginalizované komunity vo výchove a vzdelávaní. Naďalej intenzívne spolupracuje s obcami a samosprávami pri hľadaní riešení. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Organizácia Amnesty International pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie upozornila na segregáciu rómskych detí v školách.



Amnesty International poznamenala, že prostriedky na zrušenie dvojzmennej prevádzky by mal poskytnúť Plán obnovy a odolnosti SR. Zdá sa podľa nej, že investícia rieši problém chýbajúcich kapacít a vytvára viac priestoru pre deti. Upozornila, že ak sa zlepšenia zamerajú výlučne na školy v segregovaných komunitách, výsledkom môže byť skôr "pohodlnejšia" a "vynaliezavejšia" segregácia.



"Dvojzmenná prevádzka základných škôl sa musí nevyhnutne skončiť. Táto naliehavá zmena však v žiadnom prípade nesmie viesť k zlepšeniu podmienok oddeleného a nerovného vzdelávania," zdôraznil riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.



Ministerstvo uviedlo, že sa v Pláne obnovy a odolnosti SR zaviazalo k plneniu úloh v oblasti predchádzania a odstraňovania segregácie vo výchove a vzdelávaní. Zámerom investičných projektov je podľa neho vytvorenie nových kapacít na podporu vzdelávania aj v marginalizovaných komunitách, no nikdy nie za cenu prehĺbenia segregácie.



"Toto presvedčenie rezort školstva v decembri 2023 pretavil do nového metodického usmernenia a príručky. Rezort týmto zaujal jasný postoj vo veci zákazu segregačnej výstavby, najmä pokiaľ ide o základné školy. Priamym výsledkom je aj zastavenie niektorých projektov, ktoré v tomto kontexte považoval rezort za rizikové," reagovalo ministerstvo.



Všetky kroky a postupy sú podľa jeho slov koordinované s partnerskými rezortmi, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a takisto s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou na Úrade vlády SR.