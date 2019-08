Rezort školstva má zlepšiť podmienky vzdelávania žiakov s postihnutím

Sedemnástka škôl uspela so svojimi rozvojovými projektmi vo výzve zameranej na odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR finančný príspevok 17 školám z celého Slovenska. Ide o sumu 149.512 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



"V tomto roku zaslali školy 23 projektov s celkovou požiadavkou na 201.541 eur. Z nich bol jeden projekt vyradený, keďže nesplnil podmienky výzvy. Zo zvyšných žiadostí odborná komisia vybrala 17 projektov v celkovej sume 149.512 eur," uviedlo ministerstvo. Školy na realizáciu získajú sumy v rozpätí od 1500 do 10.000 eur.



Projekty musia byť zrealizované do 15. decembra 2021.