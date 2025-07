Rezort školstva chce upraviť legislatívu o výchovných zariadeniach

Bratislava 10. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR chce v rámci novely školského zákona zmodernizovať aj legislatívu týkajúcu sa výchovných zariadení. Tie by mali viac prihliadať na špeciálne potreby detí či vyriešiť nedostatočnú personálnu a odbornú podporu zariadení. Rezort predpokladá, že právna úprava si vynúti zvýšenie finančných prostriedkov. Vyplýva to z návrhu, ktorý ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



„Návrh reflektuje potrebu vyššej odbornosti, individualizácie prístupu a komplexnosti služieb poskytovaných týmto deťom, a to v kontexte prevencie sociálno-patologických javov, podpory reedukácie a účinnej integrácie do spoločnosti,“ napísalo ministerstvo v materiáli.



Rezort si od legislatívnej úpravy sľubuje aj zvýšenie transparentnosti v oblasti evidencie detí umiestnených vo výchovných zariadeniach. Štátne úrady by mohli mať tiež lepší prehľad o kapacitách v jednotlivých zariadeniach. „Zavedením povinnosti sprístupňovať aktuálne údaje o kapacitách sa umožní rýchla a koordinovaná reakcia na potrebu umiestnenia dieťaťa v krízovej situácii, zlepší sa prehľad o pohybe detí a obsadenosti zariadení pre príslušné orgány, poskytnú sa podklady na plánovanie kapacít a optimalizáciu siete zariadení, prispeje sa ku kontrole kvality výkonu výchovných opatrení,“ dodal rezort.