Rezort školstva chcel prevziať financovanie CVČ ako pri škôlkach

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva chcelo spolu s financovaním materských škôl prevziať aj financovanie centier voľného času (CVČ), školských klubov detí a ďalších zariadení. Nesúhlasilo s tým však Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). V reakcii na utorkové vyjadrenia opozičnej poslankyne Ingrid Kosovej (PS) o nedostatočnom financovaní základných umeleckých škôl (ZUŠ) a CVČ to pre TASR uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



Rezort podpísal so ZMOS a s inými subjektmi pri prevzatí financovania materských škôl memorandum o spolupráci. ZMOS bol podľa neho proti tomu, aby napríklad CVČ financoval štát. „Jeho súčasťou ale je dohoda, že sa po uplynutí jedného roka od nadobudnutia účinnosti zmeny financovania materských škôl systém prehodnotí vrátane možnosti začlenenia napríklad školských klubov detí do normatívneho financovania,“ uviedlo ministerstvo.



Ozrejmilo tiež, že koeficient, na základe ktorého samosprávy počítajú financovanie voľnočasových zariadení na jedného žiaka, pripravuje rezort školstva na základe dát ministerstva financií. „V priebehu roka ministerstvo financií tieto údaje mení podľa aktuálnej prognózy,“ argumentoval rezort.



Kosová v utorok na tlačovej konferencii upozornila, že financovanie ZUŠ a CVČ nie je dostatočné. Aktuálny systém prepočtu financovania je podľa nej zároveň pre zariadenia nespoľahlivý, pretože koeficient sa môže často meniť. ZUŠ a CVČ by mal podľa nej financovať štát.