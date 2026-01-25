< sekcia Slovensko
Rezort školstva chystá workshop k novému zákonu o vysokých školách
Novela zároveň rozširuje obdobný princíp aj na študentov VŠ, keďže v tejto oblasti doteraz osobitná právna úprava chýbala s výnimkou školského diela podľa autorského zákona.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR plánuje ďalší workshop určený pre všetky vysoké školy (VŠ) k implementácii nového zákona o vysokých školách, vrátane noviel zákonov upravujúcich práva duševného vlastníctva. V tejto oblasti pripravuje aj metodické usmernenie. Uvedomuje si, že ide o nový právny stav, ktorý prirodzene vyvoláva otázky. Uviedlo to pre TASR v reakcii na obavy rektorov technických univerzít s tým, že je naďalej otvorené diskusii.
„Pozeráme sa na tie možnosti, ktoré vychádzajú z tejto legislatívnej úpravy, a možno sa pozastavujeme nad niektorými vecami,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilián Strémy v súvislosti s legislatívnou úpravou v oblasti práva duševného vlastníctva. Považuje ju za nekonzistentnú. „Dlhodobo sme išli jedným smerom, teraz sme sa otočili druhým smerom a to nám narobí troška problémy smerom dovnútra s nastaveniami,“ doplnil.
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline Ján Čelko sa obáva, že ak začne platiť novelizovaný zákon, inovačná technológia, patent alebo úžitkový vzor vyvinutý na univerzite by z nej mohol odísť a univerzita by ho už technicky nemohla využívať, hoci vznikol na jej pôde s použitím jej zariadení a know-how. Podobné obavy vyjadril aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mésároš.
Ako podotklo ministerstvo, novelizovaná právna úprava vychádza z iniciatív, ktoré dlhodobo považuje za zásadné, pričom ide najmä o rozvoj inovácií v prostredí verejných VŠ a Slovenskej akadémie vied (SAV). „Inovačný potenciál týchto inštitúcií je zásadný, avšak v prostredí SR málo uplatňovaný. Zmeny boli preto inšpirované najmä právnou úpravou severských krajín, osobitne Švédska, ktoré pravidelne obsadzuje popredné priečky v európskych a medzinárodných rebríčkoch hodnotenia inovačnej výkonnosti,“ objasnilo.
Za dôležitý prvok považuje, že zostáva zachovaná povinnosť zamestnanca uvádzať afiliáciu k inštitúcii a právo inštitúcie zlepšovať svoje dobré meno propagáciou vytvoreného predmetu duševného vlastníctva. To má podľa rezortu vplyv aj na vykazovanie tvorivej činnosti na účely pridelenia štátnej dotácie pre VŠ.
Obsahom zmien je právna úprava, na základe ktorej práva k dielu, vynálezu alebo dizajnu vytvorenému zamestnancom verejnej VŠ alebo SAV v rámci plnenia pracovných povinností budú patriť primárne zamestnancovi. Zamestnávateľ sa však môže so zamestnancom dohodnúť na odlišnom režime nakladania s právami duševného vlastníctva. Takáto dohoda môže byť obsiahnutá priamo v pracovnej zmluve, napríklad odkazom na interný predpis VŠ.
Novela zároveň rozširuje obdobný princíp aj na študentov VŠ, keďže v tejto oblasti doteraz osobitná právna úprava chýbala (s výnimkou školského diela podľa autorského zákona).
Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom upravujúce odlišný ako zákonný režim výkonu autorských práv - pracovné či iné zmluvy so zamestnancom alebo študentom - zostávajú teda v platnosti. „Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby sa právu duševného vlastníctva a jeho implementácii na príslušnej verejnej VŠ alebo verejnej výskumnej inštitúcii SAV venovala náležitá pozornosť tak, ako tomu je v mnohých krajinách sveta, ktoré sa umiestňujú na popredných priečkach v inovačnej výkonnosti,“ dodalo pre TASR ministerstvo.
„Pozeráme sa na tie možnosti, ktoré vychádzajú z tejto legislatívnej úpravy, a možno sa pozastavujeme nad niektorými vecami,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilián Strémy v súvislosti s legislatívnou úpravou v oblasti práva duševného vlastníctva. Považuje ju za nekonzistentnú. „Dlhodobo sme išli jedným smerom, teraz sme sa otočili druhým smerom a to nám narobí troška problémy smerom dovnútra s nastaveniami,“ doplnil.
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline Ján Čelko sa obáva, že ak začne platiť novelizovaný zákon, inovačná technológia, patent alebo úžitkový vzor vyvinutý na univerzite by z nej mohol odísť a univerzita by ho už technicky nemohla využívať, hoci vznikol na jej pôde s použitím jej zariadení a know-how. Podobné obavy vyjadril aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mésároš.
Ako podotklo ministerstvo, novelizovaná právna úprava vychádza z iniciatív, ktoré dlhodobo považuje za zásadné, pričom ide najmä o rozvoj inovácií v prostredí verejných VŠ a Slovenskej akadémie vied (SAV). „Inovačný potenciál týchto inštitúcií je zásadný, avšak v prostredí SR málo uplatňovaný. Zmeny boli preto inšpirované najmä právnou úpravou severských krajín, osobitne Švédska, ktoré pravidelne obsadzuje popredné priečky v európskych a medzinárodných rebríčkoch hodnotenia inovačnej výkonnosti,“ objasnilo.
Za dôležitý prvok považuje, že zostáva zachovaná povinnosť zamestnanca uvádzať afiliáciu k inštitúcii a právo inštitúcie zlepšovať svoje dobré meno propagáciou vytvoreného predmetu duševného vlastníctva. To má podľa rezortu vplyv aj na vykazovanie tvorivej činnosti na účely pridelenia štátnej dotácie pre VŠ.
Obsahom zmien je právna úprava, na základe ktorej práva k dielu, vynálezu alebo dizajnu vytvorenému zamestnancom verejnej VŠ alebo SAV v rámci plnenia pracovných povinností budú patriť primárne zamestnancovi. Zamestnávateľ sa však môže so zamestnancom dohodnúť na odlišnom režime nakladania s právami duševného vlastníctva. Takáto dohoda môže byť obsiahnutá priamo v pracovnej zmluve, napríklad odkazom na interný predpis VŠ.
Novela zároveň rozširuje obdobný princíp aj na študentov VŠ, keďže v tejto oblasti doteraz osobitná právna úprava chýbala (s výnimkou školského diela podľa autorského zákona).
Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom upravujúce odlišný ako zákonný režim výkonu autorských práv - pracovné či iné zmluvy so zamestnancom alebo študentom - zostávajú teda v platnosti. „Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby sa právu duševného vlastníctva a jeho implementácii na príslušnej verejnej VŠ alebo verejnej výskumnej inštitúcii SAV venovala náležitá pozornosť tak, ako tomu je v mnohých krajinách sveta, ktoré sa umiestňujú na popredných priečkach v inovačnej výkonnosti,“ dodalo pre TASR ministerstvo.