Rezort školstva: Cieľom reformy je i posilnenie kritického myslenia

Bratislava 14. októbra (TASR) - Cieľom ministerstva školstva a pripravovanej reformy vzdelávania je okrem iného i posilnenie kritického myslenia, hodnotového vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností. Uviedol to rezort školstva na sociálnej sieti v reakcii na vraždu dvoch mladých ľudí, ktorej motívom mala byť nenávisť voči ľuďom LGBTI komunity.



"Účinnou prevenciou je predchádzanie tejto nenávisti v rodinách, komunitách, v spoločnosti a v školách," uviedol rezort školstva. Ako doplnil, práve o to sa snaží aj pri pripravovaných zmenách obsahu a foriem vzdelávania.



Mali by viesť k tomu, aby mladí ľudia mali schopnosť identifikovať a odsúdiť prejavy nenávisti, diskriminácie a upierania ľudských práv, vyhľadávať informácie v rôznych informačných zdrojoch a kriticky posudzovať ich relevantnosť a dôveryhodnosť. Okrem toho tiež počúvať, diskutovať a argumentovať, vyhodnocovať názory iných a na základe argumentov iných a vedeckých dôkazov upraviť vlastný názor. Rovnako aj posúdiť svoje konanie a byť zaň zodpovednými. "Len celospoločenské zmeny pomôžu tomu, aby sa podobné nenávistné prejavy a tragédie v budúcnosti neopakovali," uzavreli z ministerstva školstva.