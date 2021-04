Rezort školstva: Diskusie o novele vysokoškolského zákona prebiehajú

Bratislava 11. apríla (TASR) - Diskusie o novele zákona o vysokých školách stále prebiehajú. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Pripravovaná novela vysokoškolského zákona vyvolala začiatkom marca veľký nesúhlas medzi akademickou obcou, niektoré univerzity vstúpili aj do protestu. Tvrdia, že obmedzovanie akademickej samosprávy je neprípustné.



V súvislosti s pripravovanou novelou zákona vznikla kontaktná skupina, ktorá je zložená zo zástupcov vysokých škôl a ich reprezentácií. Prvé stretnutie sa skupiny so zástupcami rezortu školstva sa uskutočnilo začiatkom marca, na ktorom si dohodli ďalší postup. "Ten bol dohodnutý tak, že ministerstvo reprezentáciám zašle svoje východiská, s ktorými chce vstupovať do diskusie o novele zákona o vysokých školách, ako aj prínos navrhovaných riešení pre kvalitu vysokých škôl. K týmto sa reprezentácie vyjadria a doplnia ich o vlastné priority a východiská, najmä úpravy zamedzujúce politizácii vysokých škôl a neprimeranému okliešteniu samosprávy vysokých škôl alebo ich fakúlt," uviedol rezort školstva.



Obe strany sa majú stretnúť a sporné body si vydiskutovať. "Ministerstvo zaslalo tieto podklady reprezentáciám vysokých škôl 10. marca, a tie si vyžiadali čas na preštudovanie. Termín ďalšieho stretnutia bol určený na 25. marca. Vzhľadom na podanie demisie ministra školstva bol však tento termín presunutý na neskôr," dodalo ministerstvo.



Jednou z prvých univerzít, ktorá vstúpila 1. marca do protestu bola Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. "UK pozorne sleduje diskusie k novele vysokoškolského zákona. Naďalej trváme na tom, že obmedzovanie akademickej samosprávy je neprípustné," uviedla pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej vysokej školy Lenka Miller. Rektor UK Marek Števček je zároveň členom expertnej skupiny, ktorá sa zaoberá tvorbou novely vysokoškolského zákona.