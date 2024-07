Rezort školstva: Do vesmíru poletela ďalšia slovenská družica GRBBeta

Bratislava 11. júla (TASR) - Do vesmíru poletela ďalšia slovenská družica GRBBeta. Nová nosná raketa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) - Ariane 6 v utorok (9. 7.) úspešne odštartovala na prvý let. Tento historický štart priniesol do vesmíru množstvo projektov vrátane štvrtého slovenského satelitu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Úspešné vypustenie slovenského satelitu GRBBeta na historickej misii Ariane 6 je nesmierne dôležitým míľnikom pre slovenský vesmírny výskum. Tento projekt, ktorý vznikol za podpory nášho ministerstva, ukazuje, že Slovensko dokáže prispieť k medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráci na najvyššej úrovni," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



GRBBeta nadväzuje na úspešnú misiu družice GRBAlpha, ktorá od svojho vypustenia v marci 2021 detegovala viac ako 140 gama zábleskov. Vznikla za finančnej podpory MŠVVaM. Projekt realizovala Technická univerzita v Košiciach, letecká fakulta, v spolupráci s rôznymi zahraničnými partnermi.



Štart rakety Ariane 6 bol podľa rezortu dôležitým míľnikom pre ESA, pretože išlo o prvý let novej nosnej rakety, ktorá bola vyvíjaná v rámci vesmírneho programu ESA.