Rezort školstva: Do výzvy AI dni sa zapojilo 289 škôl

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Počas celého procesu od prípravy AI dňa až po spracovanie praktických výstupov bude školám poskytovaná komplexná metodická podpora.

Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Do výzvy „AI dni“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v auguste tohto roka, sa zapojilo celkovo 289 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Na základe vyhodnotenia je podporených 100 škôl, ktoré získajú finančný príspevok na organizáciu odborného podujatia AI deň vo svojom regióne, v období od 1. októbra do 7. novembra 2025. Rezort o tom informoval na svojom webe.

Počas celého procesu od prípravy AI dňa až po spracovanie praktických výstupov bude školám poskytovaná komplexná metodická podpora. Tá podľa ministerstva zahŕňa úvodný online seminár k organizácii AI dní či individuálne konzultácie s odbornými konzultantmi k príprave a organizácii AI dňa, ako aj k vypracovaniu praktických výstupov na tému AI vo vzdelávaní. Súčasťou sú tiež online workshopy realizované Národným centrom pre digitálne technológie vo vzdelávaní, ktorých cieľom je inšpirovať školy pri príprave podujatí a ukázať im možnosti konkrétneho programu.

„Všetky dôležité informácie k organizácii AI dňa a možnostiam metodickej podpory budú podporeným školám zaslané e-mailovou formou,“ doplnilo MŠVVaM. Zároveň budú podľa neho samostatne kontaktovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí boli školou nominovaní v rámci žiadosti s cieľom vypracovania praktického výstupu na tému AI vo vzdelávaní.
