Rezort školstva: Do výzvy AI dni sa zapojilo 289 škôl
Počas celého procesu od prípravy AI dňa až po spracovanie praktických výstupov bude školám poskytovaná komplexná metodická podpora.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Do výzvy „AI dni“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v auguste tohto roka, sa zapojilo celkovo 289 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Na základe vyhodnotenia je podporených 100 škôl, ktoré získajú finančný príspevok na organizáciu odborného podujatia AI deň vo svojom regióne, v období od 1. októbra do 7. novembra 2025. Rezort o tom informoval na svojom webe.
Počas celého procesu od prípravy AI dňa až po spracovanie praktických výstupov bude školám poskytovaná komplexná metodická podpora. Tá podľa ministerstva zahŕňa úvodný online seminár k organizácii AI dní či individuálne konzultácie s odbornými konzultantmi k príprave a organizácii AI dňa, ako aj k vypracovaniu praktických výstupov na tému AI vo vzdelávaní. Súčasťou sú tiež online workshopy realizované Národným centrom pre digitálne technológie vo vzdelávaní, ktorých cieľom je inšpirovať školy pri príprave podujatí a ukázať im možnosti konkrétneho programu.
„Všetky dôležité informácie k organizácii AI dňa a možnostiam metodickej podpory budú podporeným školám zaslané e-mailovou formou,“ doplnilo MŠVVaM. Zároveň budú podľa neho samostatne kontaktovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí boli školou nominovaní v rámci žiadosti s cieľom vypracovania praktického výstupu na tému AI vo vzdelávaní.
