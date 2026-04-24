Rezort školstva eviduje 85 percent elektronických prihlášok na ZŠ
Rezort zároveň poukázal na viacero výhod elektronického podania cez portál ePrihlášky.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Rezort školstva k piatku eviduje približne 60.000 prihlášok na základné školy (ZŠ) z očakávaných 61.000, čo predstavuje viac ako 98 percent. Z toho 51.000 prihlášok podali zákonní zástupcovia elektronicky, papierovú formu si zvolilo 9000 rodičov. Elektronické podania tak tvoria približne 85 percent z doteraz podaných prihlášok. Termín na podávanie prihlášok na ZŠ uplynie 30. apríla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.
„Vysoký podiel elektronických prihlášok potvrdzuje, že systém ePrihlášok sa úspešne etabloval a ľudia mu dôverujú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rezort zároveň poukázal na viacero výhod elektronického podania cez portál ePrihlášky. Systém umožňuje podať jednu prihlášku na viacero škôl, pričom dôležité je určiť ich poradie podľa preferencie, ktoré je rozhodujúce pre vyhodnocovací automat. Údaje o dieťati sa automaticky overujú, nie je potrebné dokladať napríklad rodný list či potvrdenie o pobyte. Ak je potrebné doložiť prílohy, rodičia ich nahrávajú iba raz.
Rodičia majú počas celého obdobia podávania prihlášok k dispozícii viacero foriem podpory. Okrem call centra môžu využiť aj online chatbot, videonávody a e-mailovú podporu. Informačná linka je dostupná v pracovných dňoch aj počas víkendov.
Systém ePrihlášky rieši administratívnu časť procesu, no samotný zápis, overenie školskej zrelosti a zostavenie poradia detí zostáva v kompetencii jednotlivých škôl. Vyhodnocovací automat následne zabezpečí, aby jedno dieťa neblokovalo miesto na viacerých školách. Rozhodnutia o prijatí budú zverejnené 15. júna tohto roka na centrálnej elektronickej výveske.
Od mája následne „prevezmú štafetu“ materské školy, pre ktoré sa začne obdobie podávania prihlášok.
