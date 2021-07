Rezort školstva iniciuje očkovanie v marginalizovaných komunitách

Na archívnej snímke splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR presadilo prednostné očkovanie učiteľov, študentov vysokých škôl či očkovanie cez výjazdové tímy. Aktuálne iniciuje očkovanie aj v marginalizovaných skupinách. Cieľom je vytvoriť na školách od septembra bezpečné prostredie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.Odborníci, vedci a epidemiológovia varujú, že v oblastiach s nízkou zaočkovanosťou vznikne od septembra viac ohnísk nákazy. Predpokladá sa, že pôjde aj o školy, keďže na nich sa podľa informácií zo zahraničia často šíri delta variant nového koronavírusu. Podľa rezortu školstva v oblastiach, kde je zaočkovanosť vyššia, najmä v skupine žiakov od 12 rokov plus, odborníci predpovedajú menej častý výskyt ohnísk na školách.priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Rezort školstva v tejto oblasti úzko spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, mimovládnymi organizáciami, pediatrami aj sociálnymi pracovníkmi. Tí budú informovať rodičov o možnostiach očkovania. Následne do danej lokality vycestuje výjazdový očkovací tím, ktorý umožní očkovanie rodičov, ako aj žiakov vo veku od 12 rokov vyššie.uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Pri zabezpečení očkovania detí vo veku dvanásť plus sú nápomocné pomáhajúce profesie, ktoré koordinuje úrad prostredníctvom národných projektov a sú aktívne aj v rámci šírenia osvety, informovanosti a pri poskytovaní potrebnej asistencie.Prvou obcou, do ktorej výjazdový očkovací tím pôjde, budú Kecerovce v Košickom kraji.uviedla štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.uviedol minister školstva. Ako dodal, je dôležité, aby všetci, ktorým na fungujúcich a bezpečných školách záleží, očkovanie využili.