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Rezort školstva: Je zarážajúce spochybňovať systém,ktorý pomohol deťom
EPrihlášky nerozhodujú za rodičov ani za školy. Školy určujú podmienky prijatia a poradie uchádzačov, rodičia a deti poradie preferovaných škôl, uviedli z rezortu školstva.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR považuje za zarážajúce, že Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) spochybňuje systém, ktorý preukázateľne pomohol desaťtisícom detí, a zároveň požaduje zmeny, o ktorých ministerstvo rokovalo aj za účasti jej vlastných zástupcov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva v reakcii na asociáciu súkromných škôl, ktorá žiada vyhodnotiť dosahy ePrihlášok na práva detí.
„ePrihlášky nerozhodujú za rodičov ani za školy. Školy určujú podmienky prijatia a poradie uchádzačov, rodičia a deti poradie preferovaných škôl,“ uviedli z rezortu školstva. Systém tieto rozhodnutia podľa ministerstva rešpektuje a zabraňuje zbytočnému blokovaniu miest na úkor ostatných detí.
Výsledky podľa MŠVVaM hovoria jasne. „Takmer 14.000 detí získalo miesto bez potreby odvolania, hoci by v pôvodnom systéme zostali pod čiarou. Ďalším približne 39.000 deťom pomohli ePrihlášky dostať sa na školu s vyššou preferenciou. To nie sú len štatistiky, ale konkrétne deti, ktorým systém pomohol,“ spresnilo ministerstvo.
ASŠŠZ upozorňuje na stanovisko komisára pre deti Jozefa Mikloška z októbra, vypracované na základe podnetu ASŠŠZ a ďalších podávateľov. Stanovisko identifikuje viaceré riziká týkajúce sa možného porušenia práv detí v prijímacom konaní a poukazuje na potrebu ich ochrany a komplexného vyhodnotenia fungovania systému ePrihlášky. „Selektívnu interpretáciu stanoviska komisára pre deti, ktorý sám poukazuje na potenciálne prínosy ePrihlášok a zároveň odporúča ich ďalšie zlepšovanie, považujeme za mimoriadne nekorektnú. Viaceré z jeho odporúčaní už ministerstvo reflektuje v pripravovaných zmenách vrátane zaznamenávania zmien údajov v systéme a predĺženia lehoty na úpravu poradia preferencií, o čom boli zástupcovia asociácie informovaní aj osobne,“ poznamenali z ministerstva.
Ministerstvo odmieta, aby asociácia selektívnou interpretáciou stanoviska komisára spochybňovala preukázateľné prínosy systému a vyvolávala zbytočnú neistotu medzi rodičmi a deťmi.
ASŠŠZ podporuje modernizáciu a digitalizáciu prijímacieho konania na školy, ktoré môžu priniesť väčšiu transparentnosť, zjednodušenie administratívnych postupov a lepšiu dostupnosť informácií pre uchádzačov a ich rodičov. Za rovnako dôležité však považuje, aby nové technologické riešenia dôsledne rešpektovali práva a najlepší záujem každého dieťaťa.
„ePrihlášky nerozhodujú za rodičov ani za školy. Školy určujú podmienky prijatia a poradie uchádzačov, rodičia a deti poradie preferovaných škôl,“ uviedli z rezortu školstva. Systém tieto rozhodnutia podľa ministerstva rešpektuje a zabraňuje zbytočnému blokovaniu miest na úkor ostatných detí.
Výsledky podľa MŠVVaM hovoria jasne. „Takmer 14.000 detí získalo miesto bez potreby odvolania, hoci by v pôvodnom systéme zostali pod čiarou. Ďalším približne 39.000 deťom pomohli ePrihlášky dostať sa na školu s vyššou preferenciou. To nie sú len štatistiky, ale konkrétne deti, ktorým systém pomohol,“ spresnilo ministerstvo.
ASŠŠZ upozorňuje na stanovisko komisára pre deti Jozefa Mikloška z októbra, vypracované na základe podnetu ASŠŠZ a ďalších podávateľov. Stanovisko identifikuje viaceré riziká týkajúce sa možného porušenia práv detí v prijímacom konaní a poukazuje na potrebu ich ochrany a komplexného vyhodnotenia fungovania systému ePrihlášky. „Selektívnu interpretáciu stanoviska komisára pre deti, ktorý sám poukazuje na potenciálne prínosy ePrihlášok a zároveň odporúča ich ďalšie zlepšovanie, považujeme za mimoriadne nekorektnú. Viaceré z jeho odporúčaní už ministerstvo reflektuje v pripravovaných zmenách vrátane zaznamenávania zmien údajov v systéme a predĺženia lehoty na úpravu poradia preferencií, o čom boli zástupcovia asociácie informovaní aj osobne,“ poznamenali z ministerstva.
Ministerstvo odmieta, aby asociácia selektívnou interpretáciou stanoviska komisára spochybňovala preukázateľné prínosy systému a vyvolávala zbytočnú neistotu medzi rodičmi a deťmi.
ASŠŠZ podporuje modernizáciu a digitalizáciu prijímacieho konania na školy, ktoré môžu priniesť väčšiu transparentnosť, zjednodušenie administratívnych postupov a lepšiu dostupnosť informácií pre uchádzačov a ich rodičov. Za rovnako dôležité však považuje, aby nové technologické riešenia dôsledne rešpektovali práva a najlepší záujem každého dieťaťa.