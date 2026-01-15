< sekcia Slovensko
Rezort školstva kúpil 20.000 licencií ChatGPT pre pedagogické fakulty
Licencie majú byť bezplatne dostupné pre vysokoškolských pedagógov aj študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR nakúpilo pre budúcich učiteľov 20.000 licencií vzdelávacej verzie ChatGPT-Edu za zhruba 1,57 milióna eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rezort tým podľa neho vstupuje do strategickej spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou OpenAI.
„Hovoríme o mimoriadnom úspechu, keď vstupujeme do strategickej spolupráce s globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie. Naším cieľom je, aby sa budúci učitelia stretli s umelou inteligenciou a aby sa naučili využívať túto technológiu pre ich budúcu prácu,“ uviedol Drucker. Zdôraznil, že nejde o izolovaný projekt, ale o dlhodobú spoluprácu.
Vysvetlil, že licencie majú byť bezplatne dostupné pre vysokoškolských pedagógov aj študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie. „Nejde iba o technológiu, ale aj o reálne zručnosti. To, čo potrebujeme, je viesť deti a žiakov ku kritickému a etickému využívaniu digitálnych nástrojov. Potrebujeme však, aby naši budúci učitelia získavali reálne skúsenosti s týmito nástrojmi,“ podotkol minister.
Rezort podľa Druckera dosiahol pri nákupe licencií výraznú zľavu, pričom jedna licencia má stáť 4,76 eura mesačne. Vzdelávacia verzia nástroja podľa jeho slov kladie dôraz na ochranu osobných údajov a bezpečnosť. Minister zároveň priblížil, že dáta z tohto prostredia nemajú byť využívané na trénovanie modelov umelej inteligencie.
Drucker dodal, že licencie sú zakúpené na jeden rok a rezort chce v ich financovaní pokračovať aj v ďalšom období podľa možností štátneho rozpočtu. Zároveň avizoval, že za rovnakých podmienok sa budú môcť ku kontraktu pripojiť aj ďalšie vysoké školy a postupne aj regionálne školstvo. „Priorita sú dnes fakulty pripravujúce učiteľov, ale je to otvorené pre všetkých,“ povedal.
Dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Viera Peterková vníma rozhodnutie rezortu ako investíciu do budúcich učiteľov, ktorú by si pedagogické a učiteľské fakulty v takom rozsahu samy nemohli dovoliť. „Je to špeciálna platforma chatu, ktorá vedie aj ku kladeniu otázok, aj k riešeniu problémov, a nie k skrolovaniu výsledku,“ vyzdvihla.
Podľa nej môže širšie využívanie nástroja pomôcť, aby učitelia držali krok so žiakmi v používaní moderných technológií. „Najhoršou správou pre nás by bolo, ak by naši žiaci predčili učiteľov vo využívaní moderných technológií a potom by za autoritu považovali modernú technológiu a nekriticky by prijímali každý výsledok,“ poznamenala.
Dekan Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre František Petrovič ocenil, že vďaka licenciám bude možné rozšíriť prácu s umelou inteligenciou aj v odborových didaktikách a zároveň podporiť doplňujúce či rozširujúce vzdelávanie pre učiteľov, ktorí už pôsobia v praxi. Podotkol tiež, že podobnú možnosť má len minimum zahraničných univerzít.
Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera avizoval, že od 1. septembra 2026 majú vzniknúť kompetenčné centrá umelej inteligencie pre vysoké školy na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. Ako uviedol, z európskych prostriedkov má byť na ich fungovanie vyčlenených 12 miliónov eur.
Rezort zároveň pripravuje aj eurofondovú výzvu v hodnote 20 miliónov eur na tvorbu nových inovatívnych študijných programov v oblasti kritických technológií vrátane umelej inteligencie.
„Hovoríme o mimoriadnom úspechu, keď vstupujeme do strategickej spolupráce s globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie. Naším cieľom je, aby sa budúci učitelia stretli s umelou inteligenciou a aby sa naučili využívať túto technológiu pre ich budúcu prácu,“ uviedol Drucker. Zdôraznil, že nejde o izolovaný projekt, ale o dlhodobú spoluprácu.
Vysvetlil, že licencie majú byť bezplatne dostupné pre vysokoškolských pedagógov aj študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie. „Nejde iba o technológiu, ale aj o reálne zručnosti. To, čo potrebujeme, je viesť deti a žiakov ku kritickému a etickému využívaniu digitálnych nástrojov. Potrebujeme však, aby naši budúci učitelia získavali reálne skúsenosti s týmito nástrojmi,“ podotkol minister.
Rezort podľa Druckera dosiahol pri nákupe licencií výraznú zľavu, pričom jedna licencia má stáť 4,76 eura mesačne. Vzdelávacia verzia nástroja podľa jeho slov kladie dôraz na ochranu osobných údajov a bezpečnosť. Minister zároveň priblížil, že dáta z tohto prostredia nemajú byť využívané na trénovanie modelov umelej inteligencie.
Drucker dodal, že licencie sú zakúpené na jeden rok a rezort chce v ich financovaní pokračovať aj v ďalšom období podľa možností štátneho rozpočtu. Zároveň avizoval, že za rovnakých podmienok sa budú môcť ku kontraktu pripojiť aj ďalšie vysoké školy a postupne aj regionálne školstvo. „Priorita sú dnes fakulty pripravujúce učiteľov, ale je to otvorené pre všetkých,“ povedal.
Dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Viera Peterková vníma rozhodnutie rezortu ako investíciu do budúcich učiteľov, ktorú by si pedagogické a učiteľské fakulty v takom rozsahu samy nemohli dovoliť. „Je to špeciálna platforma chatu, ktorá vedie aj ku kladeniu otázok, aj k riešeniu problémov, a nie k skrolovaniu výsledku,“ vyzdvihla.
Podľa nej môže širšie využívanie nástroja pomôcť, aby učitelia držali krok so žiakmi v používaní moderných technológií. „Najhoršou správou pre nás by bolo, ak by naši žiaci predčili učiteľov vo využívaní moderných technológií a potom by za autoritu považovali modernú technológiu a nekriticky by prijímali každý výsledok,“ poznamenala.
Dekan Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre František Petrovič ocenil, že vďaka licenciám bude možné rozšíriť prácu s umelou inteligenciou aj v odborových didaktikách a zároveň podporiť doplňujúce či rozširujúce vzdelávanie pre učiteľov, ktorí už pôsobia v praxi. Podotkol tiež, že podobnú možnosť má len minimum zahraničných univerzít.
Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera avizoval, že od 1. septembra 2026 majú vzniknúť kompetenčné centrá umelej inteligencie pre vysoké školy na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. Ako uviedol, z európskych prostriedkov má byť na ich fungovanie vyčlenených 12 miliónov eur.
Rezort zároveň pripravuje aj eurofondovú výzvu v hodnote 20 miliónov eur na tvorbu nových inovatívnych študijných programov v oblasti kritických technológií vrátane umelej inteligencie.