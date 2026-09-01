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Rezort školstva: Kurikulárna tour spojila rodičov, deti a odborníkov
Deti experimentovali, riešili bádateľské úlohy, objavovali prírodné javy a spoznávali svet financií.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Takmer 15.000 ľudí navštívilo počas augusta sériu podujatí ku kurikulárnej reforme „Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom“. Turné postupne zavítalo do všetkých ôsmich krajských miest, do edukatívnych a zážitkových aktivít sa zapojilo takmer 5000 detí a verejnosti bolo k dispozícii takmer 100 odborníkov. Rodičom, učiteľom aj širokej verejnosti prinieslo odpovede na otázky, čo sa od tohtoročného 1. septembra zmení vo vzdelávaní prvákov na všetkých základných školách na Slovensku. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Návštevníci si mohli priamo vyskúšať, ako vyzerá učenie postavené na porozumení, objavovaní a praktickom využívaní vedomostí. Deti experimentovali, riešili bádateľské úlohy, objavovali prírodné javy a spoznávali svet financií. Rodičia zase mohli vidieť modelové hodiny a konkrétne príklady toho, ako sa dá učenie postaviť na porozumení. „Chceme, aby deti v škole nielen získavali vedomosti, ale aby objavovali, pýtali sa a nebáli sa hľadať vlastné riešenia. Práve preto sme počas leta priniesli ukážky učenia po novom priamo medzi ľudí. Tisíce návštevníkov si mohli vyskúšať, že učenie môže byť nielen o tom, čo si zapamätám, ale najmä, čo pochopím a dokážem použiť,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Počas ôsmich zastávok sa návštevníci stretli s takmer stovkou odborníkov z radov učiteľov, riaditeľov škôl, odborných zamestnancov, regionálnych centier podpory učiteľov, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, školských podporných tímov či akademickej obce, ale aj s rodičmi, ktorých deti sa už podľa nového kurikula vzdelávajú. Prostredníctvom modelových hodín, diskusií, praktických ukážok a príkladov zo škôl odpovedali na stovky otázok verejnosti.
Kurikulárna reforma reaguje na svet, v ktorom už nestačí vedieť si zapamätať veľké množstvo informácií. Deti sa potrebujú naučiť premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a využívať to, čo sa naučia, v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto prináša väčší dôraz na porozumenie, riešenie problémov, komunikáciu, spoluprácu, tvorivosť a schopnosť hľadať súvislosti. Školám zároveň dáva väčší priestor prispôsobiť vzdelávanie potrebám svojich žiakov.
Dôležitou témou stretnutí bola aj pripravenosť škôl na zmenu. Reforma sa zavádza postupne a školy majú k dispozícii metodické materiály, vzdelávanie, mentoring aj podporu regionálnych centier podpory učiteľov. Cieľom je, aby každá škola mala pri zavádzaní zmien pomoc a odborné zázemie.
Táto zmena nevznikla v kancelárii jedného ministra. Pripravovala sa roky, vznikala v spolupráci učiteľov, riaditeľov škôl, odborníkov na vzdelávanie, akademickej obce a ďalších ľudí z praxe. Vychádza zo skúseností škôl a reaguje na potrebu pripraviť deti na život vo svete, kde nestačí informácie poznať, ale je potrebné vedieť ich vyhodnocovať, prepájať a používať. „Mojou úlohou je teraz urobiť všetko pre to, aby ju od septembra zvládla každá škola. A najmä, aby na túto zmenu nezostal žiadny učiteľ sám,“ doplnil Drucker.
Do reformy sa od začiatku jej postupného zavádzania zapojilo už takmer 1000 škôl. Od 1. septembra dostane každý prvák na Slovensku príležitosť zažívať výučbu, ktorá kladie dôraz nielen na vedomosti, ale aj na porozumenie, spoluprácu, samostatné premýšľanie a schopnosť využívať naučené v reálnom živote.
Návštevníci si mohli priamo vyskúšať, ako vyzerá učenie postavené na porozumení, objavovaní a praktickom využívaní vedomostí. Deti experimentovali, riešili bádateľské úlohy, objavovali prírodné javy a spoznávali svet financií. Rodičia zase mohli vidieť modelové hodiny a konkrétne príklady toho, ako sa dá učenie postaviť na porozumení. „Chceme, aby deti v škole nielen získavali vedomosti, ale aby objavovali, pýtali sa a nebáli sa hľadať vlastné riešenia. Práve preto sme počas leta priniesli ukážky učenia po novom priamo medzi ľudí. Tisíce návštevníkov si mohli vyskúšať, že učenie môže byť nielen o tom, čo si zapamätám, ale najmä, čo pochopím a dokážem použiť,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Počas ôsmich zastávok sa návštevníci stretli s takmer stovkou odborníkov z radov učiteľov, riaditeľov škôl, odborných zamestnancov, regionálnych centier podpory učiteľov, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, školských podporných tímov či akademickej obce, ale aj s rodičmi, ktorých deti sa už podľa nového kurikula vzdelávajú. Prostredníctvom modelových hodín, diskusií, praktických ukážok a príkladov zo škôl odpovedali na stovky otázok verejnosti.
Kurikulárna reforma reaguje na svet, v ktorom už nestačí vedieť si zapamätať veľké množstvo informácií. Deti sa potrebujú naučiť premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a využívať to, čo sa naučia, v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto prináša väčší dôraz na porozumenie, riešenie problémov, komunikáciu, spoluprácu, tvorivosť a schopnosť hľadať súvislosti. Školám zároveň dáva väčší priestor prispôsobiť vzdelávanie potrebám svojich žiakov.
Dôležitou témou stretnutí bola aj pripravenosť škôl na zmenu. Reforma sa zavádza postupne a školy majú k dispozícii metodické materiály, vzdelávanie, mentoring aj podporu regionálnych centier podpory učiteľov. Cieľom je, aby každá škola mala pri zavádzaní zmien pomoc a odborné zázemie.
Táto zmena nevznikla v kancelárii jedného ministra. Pripravovala sa roky, vznikala v spolupráci učiteľov, riaditeľov škôl, odborníkov na vzdelávanie, akademickej obce a ďalších ľudí z praxe. Vychádza zo skúseností škôl a reaguje na potrebu pripraviť deti na život vo svete, kde nestačí informácie poznať, ale je potrebné vedieť ich vyhodnocovať, prepájať a používať. „Mojou úlohou je teraz urobiť všetko pre to, aby ju od septembra zvládla každá škola. A najmä, aby na túto zmenu nezostal žiadny učiteľ sám,“ doplnil Drucker.
Do reformy sa od začiatku jej postupného zavádzania zapojilo už takmer 1000 škôl. Od 1. septembra dostane každý prvák na Slovensku príležitosť zažívať výučbu, ktorá kladie dôraz nielen na vedomosti, ale aj na porozumenie, spoluprácu, samostatné premýšľanie a schopnosť využívať naučené v reálnom živote.