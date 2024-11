Rezort školstva má byť do Petržalky presťahovaný do konca tohto roka

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR má byť do budovy v bratislavskej Petržalke presťahované do konca tohto roka. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu s tým, že sťahovanie prebieha postupne.



"Proces sťahovania MŠVVaM sa začal v auguste tohto roka a prebieha podľa harmonogramu, aktuálne sa nachádzame v druhej polovici," uviedol. Snaží sa pritom podľa svojich slov, aby všetky aspekty presunu prebehli hladko a bez narušenia poskytovania služieb občanom.



Rezort sa sťahuje do nových priestorov Spectrum Tower v Petržalke pre lepšie spĺňanie priestorových aj kapacitných potrieb. Nájomnú zmluvu má podpísanú na 15 rokov.