Rezort školstva momentálne neplánuje zlúčiť ďalšie svoje organizácie

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR momentálne neplánuje zlúčiť ďalšie rezortné organizácie, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



"Nie je však vylúčené, že tento zámer, či už v rámci revízie výdavkov alebo iných optimalizačných opatrení, bude do budúcna jednou z úloh ministerstva," uviedli z rezortu školstva.



Optimalizácia siete priamo riadených organizácií rezortu školstva bola jedným z opatrení identifikovaných Implementačnou jednotkou v rámci revízie výdavkov na vzdelávanie už v roku 2019. "Následne bola optimalizácia siete priamo riadených organizácií rezortu zadefinovaná aj v Pláne obnovy a odolnosti SR," povedalo ministerstvo.



Preto v roku 2022 došlo k zlúčeniu piatich inštitúcií - Metodicko-pedagogického centra, Slovenskej pedagogickej knižnice, Štátneho pedagogického ústavu, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže a Národného ústavu certifikovaných meraní do Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). "V súčasnosti MŠVVaŠ SR NIVAM vyhodnocuje z pohľadu efektívnosti samotného fungovania novovzniknutej organizácie," dodali z MŠVVaŠ SR.