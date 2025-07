Rezort školstva: Návrh vysokoškolského zákona vznikal transparentne

Bratislava 22. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR vníma proces tvorby nového zákona o vysokých školách ako transparentný. Reagovalo tak na výhrady Rady vysokých škôl (RVŠ) a zdôraznilo, že viacero otázok diskutovalo aj s predsedníctvom rady. Ubezpečilo akademickú obec, že návrh zákona zachováva základné princípy akademickej samosprávy. V niektorých oblastiach podľa neho dokonca dochádza k posilneniu autonómie vysokých škôl.



„RVŠ je od začiatku členom pracovnej skupiny ministerstva, ktorá sa dlhodobo venuje systémovým zmenám v oblasti vysokého školstva vrátane prípravy nového zákona. Zástupcovia RVŠ sa aktívne zúčastňovali pracovných rokovaní, vrátane stretnutí, na ktorých vystupoval priamo jej predseda,“ uviedlo ministerstvo pre TASR. Považuje za mimoriadne nekorektné, že ho členovia predsedníctva počas diskusií v uplynulých dňoch neinformovali ani nenaznačili, že budú požadovať stiahnutie návrhu zákona. Napriek tomu zostáva otvorené ďalšej konštruktívnej diskusii.



Pripomenulo, že vecný zámer návrhu zákona bol predložený na verejné pripomienkovanie, do ktorého sa mohla zapojiť odborná aj široká verejnosť. RVŠ, rovnako ako ďalšie subjekty, mala možnosť predkladať svoje návrhy a podnety.



V súvislosti s návrhom, aby voľba rektora ostala výlučne v kompetencii akademického senátu, upozornilo, že takáto úprava by nebola v súlade s požiadavkami Plánu obnovy a odolnosti SR, čo by mohlo mať finančné dôsledky. Na túto okolnosť podľa svojich slov opakovane upozornilo.



„Chápeme, že v legislatívnom procese môžu existovať odlišné názory a pohľady. V tejto súvislosti si však dovoľujeme upozorniť, že viaceré návrhy RVŠ idú nad rámec deklarovaného cieľa zjednodušiť právnu úpravu a v niektorých prípadoch by mohli viesť k zvýšeniu legislatívneho zaťaženia,“ uviedlo ministerstvo.



Zdôraznilo tiež, že návrh zákona je plne v súlade s odporúčaniami medzinárodných inštitúcií ako ENQA a EQAR. Obsahuje podľa neho konkrétne opatrenia na posilnenie nezávislosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a zapojenie študentov do jej riadenia.



Pozitívne vníma prístup Študentskej rady vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa podľa rezortu k návrhu vyjadrujú vecne a prostredníctvom konkrétnych návrhov na jeho zlepšenie.



„Návrh zákona sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Veríme, že výsledná podoba zákona bude odrazom odborného dialógu a spoločnej snahy o zlepšenie vysokoškolského prostredia na Slovensku,“ dodalo ministerstvo.



RVŠ považuje návrh nového zákona o vysokých školách za legislatívne nedostatočne pripravený, obsahovo nekvalitný a smerujúci k ďalšiemu oslabeniu akademickej samosprávy. Kritizovala najmä oslabenie právomocí akademických senátov či riziko politizácie vysokých škôl. Tvrdila tiež, že návrh zvyšuje administratívne zaťaženie a ohrozuje akceptáciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v európskom vysokoškolskom priestore. Žiada stiahnutie návrhu.