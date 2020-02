Rezort školstva navrhuje odňať súhlas na pôsobenie Akadémii médií

Bratislava 25. februára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR navrhuje odňať štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Dôvodom je porušovanie povinností ustanovených zákonom o vysokých školách, vyplýva to z materiálu z dielne rezortu školstva predloženého v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Podľa zákona o vysokých školách je súkromná vysoká škola povinná poskytovať údaje do registrov a aktualizovať ich. "Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave si túto povinnosť nesplnila. Ministerstvo ju vyzvalo, aby v predmetnej záležitosti zabezpečila nápravu," uvádza sa v predkladacej správe s tým, že k náprave nedošlo. Rezort školstva preto odporúča vláde odňať Akadémii médií udelený štátny súhlas.



Štátny súhlas získala nezisková organizácia Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie so sídlom v Bratislave 10. augusta 2011. Rezort školstva doplnil, že v súčasnosti neeviduje na tejto škole žiadny akreditovaný študijný program. Ministerstvo doplnilo, že vysoká škola mu však neoznámila, že by prestala uskutočňovať vzdelávaciu činnosť.