Rezort školstva: Nedostatok učiteľov s určitými aprobáciami riešime
Zároveň uviedli, že MŠVVaM poskytuje štipendiá pre študentov, ktorí sa pripravujú na povolania v nedostatkových odboroch, ako je napríklad elektrotechnika, informatika či strojárstvo.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR deklarovalo, že sa intenzívne venuje nedostatku učiteľov s určitými aprobáciami. Ako uviedlo pre TASR, realizuje množstvo opatrení, ktorých cieľom je motivovať súčasných aj budúcich učiteľov k pôsobeniu v školstve, podporiť ich odborný rast a stabilizovať pedagogické tímy vo všetkých regiónoch Slovenska. Reagovalo tak na údaje o odbornosti vyučovania za školský rok 2024/2025.
Spomenulo, že od septembra tohto roka financuje rozširujúce štúdium vybraných predmetov na vysokých školách. „Podporené je štúdium predmetov matematika, fyzika, chémia a informatika a vzdelávacej oblasti človek a príroda. Štúdium je určené pre učiteľov tých škôl, kde sú tieto predmety vyučované neodborne. Podmienkou bezplatnej účasti je predloženie potvrdenia riaditeľa školy o potrebe zabezpečenia odborného vyučovania daného predmetu,“ priblížili z odboru komunikácie a marketingu rezortu.
Zároveň uviedli, že MŠVVaM poskytuje štipendiá pre študentov, ktorí sa pripravujú na povolania v nedostatkových odboroch, ako je napríklad elektrotechnika, informatika či strojárstvo. „Najlepší študenti môžu v týchto nedostatkových odboroch získať 4000 eur ročne, pričom môžu využiť aj iné štipendijné schémy - pre talentovaných študentov, sociálne či motivačné štipendiá,“ pripomenuli.
Okrem toho podľa nich ministerstvo realizuje viacero krokov na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania - jednak zvýšením platov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov, ale aj vyplácaním kompenzačných príspevkov učiteľom v kritických regiónoch ako motivačný a stabilizačný nástroj v regiónoch, kde sú náklady najvyššie a nedostatok pedagógov najvypuklejší.
Ministerstvo pripravuje aj ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou schváleného veľkého balíka zmien v školstve na zlepšenie pracovných podmienok v školách a posilnenie atraktivity učiteľského povolania. Priblížili, že medzi jednotlivé opatrenia patrí napríklad zavedenie kategórie „pedagogický zamestnanec - kandidát“, ktorá umožní študentom skorší nástup do praxe, keďže už ako absolventi bakalárskeho štúdia učiteľských študijných programov budú môcť aktívne vstupovať do vyučovacieho procesu na základných či stredných školách.
Ďalšími opatreniami je podľa nich modernizácia profesijného rozvoja učiteľov, ktorá umožní rýchlejšie atestácie, inovačné vzdelávanie a vznikne nový katalóg vzdelávacích programov.
Zároveň uviedli, že špeciálne pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov platí nárok na príplatok vo výške šesť percent z platovej tarify ich platovej triedy. Ďalšie príplatky môžu podľa nich učitelia získať za profesijný rozvoj, jazykové vzdelávanie, rozširujúce štúdium, ako aj za mimoriadne pracovné výsledky.
„Od septembra 2027 budú mať riaditelia škôl možnosť motivovať učiteľov aj prostredníctvom príplatkov za hodnotenie, na ktoré je vyčlenených viac ako 130 miliónov eur, aby motivovali učiteľov k lepším výkonom a osobnému rastu. Disponibilná nadtarifná zložka platu vo výške dvoch percent bude viazaná na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov. Učiteľ bude môcť získať najviac 50 percent z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený,“ dodali z rezortu.
Z údajov Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) o odbornosti vyučovania za školský rok 2024/2025 vyplynulo, že čoraz viac hodín fyziky a informatiky v slovenských školách vyučujú učitelia bez aprobácie na daný predmet. IVP zároveň potvrdil, že najvyšší podiel neodborne vyučovaných hodín dlhodobo vykazujú predmety technika, informatika, etická výchova a občianska náuka.
