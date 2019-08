Rezort školstva: Nedostatok učiteľov je najmä v Bratislavskom kraji

Zároveň rezort poznamenal, že pedagógovia majú najmä v hlavnom meste, predovšetkým tí s aprobáciou na cudzie jazyky a informatiku, väčšie možnosti nájsť si lepšie ohodnotenú prácu mimo školstva.

Bratislava 7. augusta (TASR) – Nedostatok učiteľov pociťujú predovšetkým školy v Bratislavskom kraji, TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Zároveň rezort poznamenal, že pedagógovia majú najmä v hlavnom meste, predovšetkým tí s aprobáciou na cudzie jazyky a informatiku, väčšie možnosti nájsť si lepšie ohodnotenú prácu mimo školstva.



"Personálne obsadenie školy je v kompetencii riaditeľa školy, ide nielen o pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj nepedagogických zamestnancov, napríklad kuchárky, upratovačky a podobne," uviedol rezort školstva s tým, že preto si v tejto súvislosti nevedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Podľa ministerstva školstva každoročne vychádza z pedagogicky zameraných fakúlt množstvo absolventov učiteľských odborov, veľká časť z nich však ani neuvažuje nad prácou v školstve.



Ministerstvo školstva tvrdí, že na zvýšenie zamestnanosti absolventov v školách a školských zariadeniach vytvorilo v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch "systémové predpoklady na zatraktívnenie povolania učiteľ tým, že ustanovilo právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania zo strany ostatných pedagogických a odborných zamestnancov". Okrem toho sa zákon zaoberá napríklad aj povinnosťou prerokovať úväzky so zástupcom zamestnancov, zaviedol pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji, v rámci ktorej zamestnávateľ v súlade so svojimi potrebami priznáva pedagogickým a odborným zamestnancom príplatok za profesijný rozvoj za absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného a inovačného vzdelávania a za vykonanie jazykovej skúšky, a to v úhrnnej výške 12 percent platu po dobu siedmich rokov.



Za jeden z dôležitých krokov smerujúcich k podpore a nárastu atraktivity učiteľského povolania pre absolventov pedagogických fakúlt ministerstvo považuje zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov od nového školského roka. "Výrazné zvýšenie platov učiteľov spolu so zvýšením platov v celom rezorte školstva o 38 percent medzi septembrom 2016 a prvým januárom 2020 je motiváciou, ktorá pomôže zlepšiť životný štandard našich učiteľov a zároveň podporí aj príchod mladých absolventov do školstva," uzavrelo ministerstvo.



Nedostatok pedagogických zamestnancov v Bratislave pred začiatkom školského roka 2019/2020 potvrdili TASR viaceré mestské časti. Dopyt je najmä po učiteľoch prvého stupňa a materských škôl, ktorých je v hlavnom meste nedostatok.