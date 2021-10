Bratislava 27. októbra (TASR) – Rezort školstva neplánuje stiahnuť novelu zákona o vysokých školách (VŠ) z legislatívneho procesu. Vyplýva to z reakcie ministerstva na výzvu Rady vysokých škôl (RVŠ) SR, aby bola novela stiahnutá z medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



"Ministerstvo je otvorené konkrétnym návrhom a pripomienkam na úpravu uvedeného materiálu. Túto pripomienku reprezentáciám priamo aj verejne viackrát tlmočilo," spresnili pre TASR z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Odmietajú tvrdenie RVŠ, že návrh nezodpovedá výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny, ktorú podľa rady ministerstvo využilo ako "zásterku" na presadzovanie svojich politických zámerov.



"Kontaktná skupina slúžila ako priestor pre dialóg a výmenu pohľadov a postojov. Na základe toho, čo odznelo na kontaktnej skupine, ministerstvo výrazne upravilo svoje predstavy aj vložilo nové návrhy do novely zákona o VŠ," podotkli s tým, že kontaktná skupina návrh novely zákona ako celok neodobrovala.



Ministerstvo tvrdí, že na základe výstupov kontaktnej skupiny upustilo od rušenia konzorcií, nastavili sa funkčné miesta aj obmedzenie počtu funkčných období rektorov. "Dopracovali sme ideu spoločnej voľby rektora, neobmedzujeme počet, názvy ani spôsob kreovania orgánov na fakultnej úrovni, naopak dávame tu absolútny priestor vysokým školám, si nastaviť svoju vnútornú organizáciu tak, ako to žiadali, rovnako na kontaktnej skupine zaznel väčšinový hlas pre posilnenie kompetencií rektora," zdôraznili.



RVŠ v tejto súvislosti vyzvala ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa na odstúpenie z funkcií. V prípade nesplnenia požiadaviek rada vyzýva na zapojenie sa do protestných akcií. "Mrzí nás, že sa VŠ návrh nepáči, ale považujeme ho za správny a snažili sme sa odzrkadliť vyargumentovane pozície reprezentácii VŠ. Naďalej privítame konkrétne pripomienky zo strany VŠ, ktoré v prípade opodstatnenosti vieme zohľadniť v MPK," reagovalo ministerstvo.



V prípade záujmu o diskusiu o konkrétnych pripomienkach k návrhu novely ponúka diskusiu na pôde kontaktnej skupiny. "Zároveň sme pripravení aj na bilaterálne stretnutia s reprezentáciami VŠ, ale aj inými aktérmi, ktorí sa doteraz na kontaktnej skupine nezúčastňovali. Privítame a radi zapracujeme konkrétne a odôvodnené vstupy do novely VŠ zákona," zdôraznil rezort školstva.



Reforma má podľa ministerstva školstva priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a ďalšími aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.