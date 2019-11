Rezort školstva nesprístupnil dom Mičurin, združenie podáva podnet

Bratislava 12. novembra (TASR) – Občianske združenie (OZ) Hrad – Slavín podáva podnet na prokurátorský dozor pre nesprístupnenie bývalého Domu mládeže na Búdkovej ulici v Bratislave, známeho ako Mičurin. To má v gescii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Rezort tvrdí, že súčasný stav nezabezpečuje dostatočnú ochranu pred ublížením na zdraví.



"Žiadame prokurátora, aby vykonal dozor prostredníctvom vydania upozornenia nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstvom a odstránil tak jeho nečinnosť," uviedla predsedníčka OZ Hrad - Slavín Sabina Barborjak. Podnet na upozornenie prokurátora podáva občianske združenie po tom, ako podľa jeho slov rezort školstva neodpovedal na jeho výzvy na sprístupnenie areálu a budovy, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.



"Ministerstvo nesprístupní areál Ekoiuventy, pokiaľ nebudú ukončené všetky etapy revitalizácie, pretože súčasný stav nezabezpečuje dostatočnú ochranu pred ublížením na zdraví," uviedli pre TASR z tlačového odboru MŠVVaŠ. Rezort v stanovisku tiež uvádza, že budú veľmi radi súčinní pri dokazovaní na Generálnej prokuratúre SR.



"Prístup k Ekoiuvente a jej areálu je možný len po pozemkoch súkromného vlastníka. MŠVVaŠ nemá zabezpečený potrebný právny titul na legálne užívanie týchto prístupových pozemkov a komunikácie," cituje OZ Hrad - Slavín z reakcie rezortu školstva s tým, že ministerstvo hľadá riešenie tejto situácie.



Občianske združenie žiadalo listom ešte v lete, aby bolo na prístupovej ceste zriadené vecné bremeno v prospech rezortu, avšak reakciu na tento list dodnes neeviduje. Podľa OZ Hrad - Slavín teda ide o porušovanie základných práv občanov SR a občanov iných štátov, pretože má rezort podľa nich brániť v prístupe k národnej kultúrnej pamiatke.



Podľa rezortu školstva postupujú pri vyjednávaní o prístupovej ceste v súlade so zákonom. "V súvislosti so zaslaným listom ministerstvu školstva chceme uviesť, že ministerstvo hneď po tom, ako mu bol list doručený, uskutočnilo osobné stretnutie so zástupcami OZ Hrad – Slavín," dopĺňa rezort školstva, že bol areál Mičurinu k dispozícii aj v letnej sezóne tohto roku.