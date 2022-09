Rezort školstva nesúhlasí s kritikou NKÚ pri duálnom vzdelávaní

Bratislava 9. septembra (TASR) - Záujem o duálne vzdelávanie rastie, hodnotiť projekt iba na základe očakávaných ukazovateľov môže byť skresľujúce. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR tak reagovalo na výčitku Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Ten označil plošné zavádzanie duálneho vzdelávania za pomalé, pričom mohlo ušetriť milióny eur.



"Cieľ projektu implementovať a zaviesť duálne vzdelávanie na Slovensku sa podaril, nikde nie je zadefinované, v akom presnom rozhraní sa musí nachádzať, či už vo vzťahu k rakúskemu či nemeckému modelu," tvrdí rezort školstva. Skonštatoval, že do projektu sú zapojené tisícky žiakov a zamestnávateľov a vyše dvesto škôl.



Poukázal na to, že prostredie duálneho vzdelávania sa mení, vyvíja, rozširuje o nových žiakov, zamestnávateľov i odvetvia. Zároveň vyzdvihol benefity duálneho vzdelávania, čo podľa rezortu NKÚ nespochybnil. Tvrdí, že žiaci po absolvovaní duálneho vzdelávania vo firmách dosiahli po škole zamestnanosť na úrovni takmer 91 percent, čerstvo doštudovaní iba 68 percent.



Ministerstvo podotklo, že hodnotiť projekt iba na základe očakávaných ukazovateľov môže byť skresľujúce. "Tak ako školy, aj zamestnávatelia vstupujú do zmluvného vzťahu s cieľom poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na dobrovoľnej báze, nie je možné ich k tomu nútiť," poznamenalo. Indikovaný počet škôl zo strany NKÚ označilo za odhadovaný, pričom sa predikcie vývoja trhu práce medziročne menia.



Ministerstvo tvrdí, že projekt duálneho vzdelávania postupne implementoval poznatky z praxe s cieľom zlepšovania. Poukázalo pritom na náročnosť procesu po materiálnej, finančnej i personálnej stránke, ako aj na potrebu školení či udelenia certifikácie stavovskými a profesijnými organizáciami. Pripočítať k tomu treba podľa slov ministerstva náborovú kampaň. "Pričom ekonomická sila jednotlivých odvetví spolu so spoločenskými stereotypmi negatívneho postavenia OVP v spoločnosti značne brzdili proces nastavovania systému duálneho vzdelávania," argumentuje.



NKÚ v zhodnotení tvrdí, že nízke počty zapojených zamestnávateľov, žiakov a škôl znamenajú, že projekt nenapĺňa svoj cieľ. Analytici zistili, že len asi päť percent dualistov prvákov sa v uplynulých rokoch vzdelávalo v študijných odboroch, pri ktorých je predpoklad, že budú na trhu práce chýbať. Absentujú tiež presné dáta o absolventoch duálneho vzdelávania a ich uplatnení v praxi. Za jeden z možných dôvodov pomalej implementácie označil NKÚ aj roztrieštenosť informácií o duálnom vzdelávaní.