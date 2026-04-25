< sekcia Slovensko
Rezort školstva odmieta dezinterpretácie k hodnoteniu projektov
Nastavenie hodnotenia podľa nich nebude výsledkom svojvoľných rozhodnutí, ale bude vždy vopred jasne definované vo verejnej výzve a schvaľované príslušnými orgánmi agentúry.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) odmietajú zavádzajúce a nepravdivé interpretácie poslaneckého návrhu novely zákona týkajúceho sa hodnotenia žiadostí o podporu výskumu a vývoja. Tvrdia, že vychádzajú zo zjavného nepochopenia jeho obsahu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.
„Návrh nezavádza žiadnu novú povinnosť ani princíp, podľa ktorého by grantové žiadosti do 200.000 eur mali posudzovať výlučne domáci odborníci,“ zdôraznili s tým, že takéto tvrdenia sú nesprávne. „Už dnes sa na hodnotení týchto projektov podieľajú domáci aj zahraniční experti a tento princíp sa nemení,“ doplnili.
Ako uviedli, podstatou návrhu je umožniť APVV flexibilne nastaviť spôsob hodnotenia podľa typu výzvy, rozsahu podpory a odborného zamerania projektov. Priblížili, že pri projektoch do 200.000 eur ide výlučne o možnosť, nie povinnosť využiť domáce odborné hodnotenie, ak je to vecne odôvodnené. V žiadnom prípade podľa nich nejde o vylúčenie zahraničných expertov.
„Tvrdenia, že návrh smeruje k obmedzeniu zahraničnej expertízy, nemajú oporu v návrhu zákona. Naopak, pri väčších projektoch sa zahraničný prvok hodnotenia zachováva a jeho význam ostáva kľúčový,“ podotkli z rezortu.
Nastavenie hodnotenia podľa nich nebude výsledkom svojvoľných rozhodnutí, ale bude vždy vopred jasne definované vo verejnej výzve a schvaľované príslušnými orgánmi agentúry. Ministerstvo do týchto procesov nezasahuje.
„Návrh vychádza z odbornej praxe a z rozhodnutia predsedníctva APVV ako kolektívneho odborného orgánu, v ktorom sú zastúpení aj zahraniční experti. Ide o štandardnú úpravu, ktorá má zefektívniť hodnotenie projektov, nie ho oslabiť,“ dodali z rezortu.
