Rezort školstva odmieta kritiku opozície k systému ePrihlášky
Rezort takisto odmietol tvrdenia o manipulácii so známkami, zmene poradia škôl či strate dát.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR odmieta kritiku opozície k systému ePrihlášky. Hovorí o zavádzaní a strašení rodičov. Vidí za tým snahu opozičníkov vytĺkať politické body. Deklaruje, že všetky relevantné informácie o projekte sú verejne dostupné. Uviedlo to v stanovisku pre TASR v reakcii na vyhlásenie opozičného hnutia PS a mimoparlamentnej strany Demokati. Tí upozornili na viaceré problémy a nedostatky systému a hovorili o nejasnostiach pri financovaní projektu.
„Je zjavné, že zo strany opozície ide opätovne o snahu vytĺkať politické body na úkor rodičov a žiakov počas prebiehajúceho prijímacieho konania. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pritom ešte pred spustením systému transparentne informoval o financovaní projektu. Všetky relevantné informácie vrátane zmlúv a finančných údajov sú verejne dostupné a dohľadateľné v Centrálnom registri zmlúv. Preto nie je potrebné vyzývať, stačí sa poctivo téme venovať. Namiesto vecnej diskusie tak opozícia účelovo spochybňuje dôležitý projekt, ktorý prináša žiakom viac férovosti a ktorého detaily sú dlhodobo verejne komunikované,“ uviedli z odboru komunikácie rezortu.
Rezort takisto odmietol tvrdenia o manipulácii so známkami, zmene poradia škôl či strate dát. „Všetky údaje sú v systéme bezpečné a proces je kontrolovateľný. Nový systém ePrihlášok dokonca prvýkrát umožnil identifikovať nezrovnalosti v údajoch vysvedčení, ktoré sa v minulosti zadávali nesprávne zo strany rodičov alebo škôl. Ide o problém, ktorý tu existoval roky, no nebolo možné ho systematicky odhaliť. Rezort o týchto zisteniach komunikuje so školami a po ukončení prijímacieho konania zverejní komplexnú štatistiku,“ doplnili z komunikačného odboru.
Ministerstvo odmietlo aj ďalšie vyjadrenia opozičníkov. Zdôraznilo, že proces aj výsledok prijímacieho procesu môžu rodičia celý čas sledovať a kontrolovať. Poukázalo aj na to, že verejne dostupné sú aj informácie o tom, ako vyhodnocovací automat funguje. Zároveň deklarovalo, že systém bol pred nasadením riadne testovaný. „Vrátane funkčných, záťažových aj používateľských testov so zapojením škôl a rodičov. Jeho fungovanie rezort dlhodobo komunikuje: prebehli desiatky školení a preškolených bolo viac ako 4000 zástupcov škôl,“ dodalo.
