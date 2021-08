Telesná a športová výchova sa odporúča organizovať v exteriéry

Bratislava 20. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča v prípade priaznivých klimatických podmienok organizovať telesnú a športovú výchovu v exteriéri.



Ide napríklad o školský dvor, okolie školy či park. A to takou formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu ochorenia COVID-19. Uvádza to rezort školstva v dokumente Najčastejšie kladené otázky ku školskému semaforu, manuálu pre všetky druhy škôl a školských zariadení v školskom roku 2021/2022.



Štátny tajomník ministerstva školstva pre oblasť športu Ivan Husár na sociálnej sieti uviedol, že pre zelenú a oranžovú fázu školského semaforu platí, že telesnú a športovú výchovu v interiéri odporúčajú realizovať s minimalizovaním premiešavania tried. Poukázal, že žiaci cvičia na telesnej a športovej výchove bez rúšok.



„Školské telocvične je možné využívať na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, krúžkovej činnosti a po skončení vyučovania je možné prenajímať ich športovým klubom a športovým organizáciám na tréningovú činnosť," uviedol Husár.



Zároveň zdôraznil, že neodporúčajú plánovať viaceré podujatia, keďže sa riadia usmerneniami COVID automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich zrušenie. V materských školách neodporúčajú pobyty detí v škole v prírode, saunovanie či športový výcvik. Na základných školách zas pobyty žiakov v škole v prírode a športový výcvik, na stredných školách kurzy pohybových aktivít v prírode a kurz na ochranu života a zdravia.



Športové krúžky rezort školstva odporúča realizovať s minimalizovaním premiešavania tried. V prípade testovania pohybových predpokladov žiakov rezort školstva vzhľadom na nepredvídateľnú epidemiologickú situáciu neodporúča v školskom roku 2021/2022 organizovať povinné testovanie žiakov prvého a tretieho ročníka základnej školy.