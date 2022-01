Rezort školstva odporúča žiakom po prázdninách vrátiť sa k rutine

Bratislava 9. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR odporúča žiakom po predĺžených prázdninách vrátiť sa naspäť k svojej rutine. Štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová na sociálnej sieti uviedla, že návrat k pravidelným návykom pomôže žiakom uľahčiť návrat do školy.



"Hovorte o tom, ako sa cítite s učiteľom, so školským psychológom, rodičom, priateľom alebo anonymne na linkách pomoci," radí rezort školstva žiakom. Okrem toho tiež odporúča, aby sa žiaci stretávali a komunikovali so svojimi spolužiakmi a priateľmi, ale rovnako aj to, aby boli k sebe vnímaví a všímali si svojich spolužiakov. "Ak si myslíte, že váš priateľ či spolužiak prežíva náročné obdobie, je dobré ho osloviť a ponúknuť mu podporu," uviedli z rezortu školstva.



Žiaci nemajú zabúdať ani na svoje fyzické zdravie. Rezort školstva odporúča, aby sa školáci riadili aktuálnymi informáciami o pandemických opatreniach. Ministerstvo taktiež radí žiakom, aby si skontrolovali rozvrh, aby vedeli, aké hodiny budú mať a pripravili si pomôcky a učebnice. "Je v poriadku cítiť celý rad emócii pri návrate do školy," poznamenali z ministerstva.



Zároveň dodali, že žiaci sa nemajú trápiť z dôvodu horších známok.