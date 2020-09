Rezort školstva hľadá nového riaditeľa Národného športového centra

Bratislava 20. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR opätovne vypísalo výberové konanie na riaditeľa Národného športového centra (NŠC) so sídlom v Bratislave. V prvom kole totiž nesplnil podmienky rezortu žiadny zo štyroch kandidátov. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



MŠVVaŠ hľadá nového riaditeľa NŠC po odvolaní Borisa Čavajdu. Termín podania žiadosti je stanovený do 7. októbra.



Medzi hlavné úlohy nového riaditeľa NŠC bude patriť napríklad riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh spojených s komplexným zabezpečovaním a rozvojom vzdelávacích, dokumentačných a informačných činností pre potreby športu v SR. Rovnako aj zabezpečovanie procesov týkajúcich sa všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov SR a vybraných talentovaných športovcov vrátane zabezpečovania materiálno-technických podmienok na tréningovú činnosť a zabezpečovania prevádzky a údržby materiálno-technickej základne či spolupráca so základnými školami, strednými školami a vysokými školami pri realizácii projektov v oblasti športu, ale aj spolupráca s národnými športovými federáciami pri zabezpečovaní prípravy športovcov.



Od úspešného uchádzača sa vyžaduje znalosť štátnej politiky v oblasti športu, skúsenosti z oblasti procesného, finančného manažmentu, analytické myslenie, riadiaca prax minimálne tri roky, ovládanie anglického jazyka či manažérske a organizačné schopnosti.



Štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Ivan Husár očakáva od nového vedenia NŠC posilnenie a rozšírenie aktivít tejto inštitúcie, ktorá by mala byť motorom inovácií a prezentácie práce verejnej správy v oblasti športu.



NŠC bolo zriadené v roku 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu. Poslaním inštitúcie je zabezpečiť všeobecnú starostlivosť o športovcov s cieľom zvýšiť ich športovú výkonnosť a dosiahnuť hodnotné športové výkony na najvyšších domácich a zahraničných športových podujatiach. Centrum pôsobí aj v oblasti vzdelávania športových odborníkov a športovcov a či pri správe Informačného systému v športe.