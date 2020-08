Rezort školstva plánuje posilniť portál Učíme na diaľku

Bratislava 21. augusta (TASR) – Portál Učíme na diaľku, ktorý sa počas mimoriadnej situácie prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 osvedčil ako zdroj komplexných informácií na jednom mieste pre vedenie škôl, učiteľov, žiakov, študentov a rodičov, plánuje rezort školstva do budúcna nielen udržať, ale aj posilniť. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



„Všetkým používateľom pomohol zorientovať sa v informáciách, odporúčaniach a usmerneniach, ako aj nájsť riešenia mimoriadnych situácií, ktoré sa vyskytli v krízovom období," uviedol rezort školstva. Portál naďalej funguje ako platforma aktuálnych informácií či prostriedok na kladenie otázok a získavanie odpovedí.



„Do budúcna preto plánujeme tento portál nielen udržať, ale aj posilniť, aby slúžil manažmentu škôl, učiteľom, žiakom a rodičom, či už ako nástroj podpory po návrate do škôl po predĺženom období prerušeného vyučovania alebo v prípade druhej vlny šírenia ochorenia COVID-19," dodalo ministerstvo školstva.



Portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, rezortu školstva a Štátneho pedagogického ústavu ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase pandémie nového koronavírusu. Slúžiť mal aj ako pomoc pri domácom vzdelávaní nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a rodičov.