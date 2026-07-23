< sekcia Slovensko
Rezort školstva plánuje v hodnotení vedy a výskumu pokračovať
Výsledky periodického hodnotenia VER 2026 zverejnil rezort školstva v júni.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR plánuje v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER) pokračovať aj v nasledujúcom období. Ďalší cyklus hodnotenia VER bude pokrývať roky 2025 - 2029 a výsledky budú k dispozícii v júni 2031. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.
Hodnotenie bude prebiehať v päťročných cykloch, pričom cieľom je zabezpečiť pravidelnosť, porovnateľnosť a kontinuitu výsledkov. „Periodické hodnotenie nie je jednorazový projekt, ale dlhodobý, kontinuálny proces, ktorý napomôže systematicky zlepšovať kvalitu vysokého školstva a výskumu na Slovensku,“ uviedli z rezortu školstva.
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Vladimír Hiadlovský pre TASR uviedol, že hodnotenie VER predstavuje významný nástroj hodnotenia kvality vedy a výskumu v slovenskom prostredí. „Jeho cieľom nie je iba porovnávanie výsledkov jednotlivých pracovísk, ale predovšetkým identifikácia silných stránok, rozvojového potenciálu a schopnosti vedeckých tímov prinášať poznanie s významom pre spoločnosť. Významné bolo práve rozšírenie hodnotenia o spoločenský dosah výskumu,“ zhodnotil prezident SRK. Pre vysoké školy predstavuje VER 2026 dôležitú spätnú väzbu. Ako tvrdí, umožní lepšie nastavenie strategických priorít, podpory excelentných pracovísk a tvorbu podmienok na ďalší rozvoj výskumu, doktorandského vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu.
Hodnotenie VER má podľa ministerstva školstva viacero dôležitých funkcií a prínosov. Pre ministerstvo školstva poskytuje nezávislý a medzinárodne porovnateľný obraz o kvalite vedy a umenia na Slovensku, umožňuje robiť rozhodnutia založené na dátach, najmä pri nastavovaní politík a reforiem. Slúži ako nástroj na efektívne rozdeľovanie verejných zdrojov a pomáha sledovať, či reformy prinášajú reálne výsledky.
„Výsledky VER 2026 vnímame ako potvrdenie významu systematického zvyšovania kvality vo vysokoškolskom sektore. Zároveň zdôrazňujeme potrebu pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti, internacionalizácie, prepájania výskumu s praxou a vytváranie podmienok, v ktorých môžu vysoké školy napĺňať svoju úlohu v spoločnosti,“ zhodnotil Hiadlovský. VER 2026 nie je podľa jeho slov iba hodnotením minulých výsledkov. „Je predovšetkým nástrojom, ktorý pomôže formovať budúcnosť slovenskej vedy, výskumu a vysokého školstva,“ uzavrel.
Výsledky periodického hodnotenia VER 2026 zverejnil rezort školstva v júni. Hodnotenie posudzuje kvalitu vedeckej a tvorivej činnosti slovenských verejných vysokých škôl a výskumných inštitúcií za roky 2020 až 2024. Kvalitu slovenskej vedy posudzovalo 169 zahraničných expertov z 23 štátov. Každá žiadosť sa posudzovala v troch okruhoch. Prvým boli tvorivé výstupy, druhým spoločenský dosah a tretím okruhom bola kvalita tvorivého prostredia. Z hodnotenia vyplýva, že takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40 percent.
Hodnotenie bude prebiehať v päťročných cykloch, pričom cieľom je zabezpečiť pravidelnosť, porovnateľnosť a kontinuitu výsledkov. „Periodické hodnotenie nie je jednorazový projekt, ale dlhodobý, kontinuálny proces, ktorý napomôže systematicky zlepšovať kvalitu vysokého školstva a výskumu na Slovensku,“ uviedli z rezortu školstva.
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Vladimír Hiadlovský pre TASR uviedol, že hodnotenie VER predstavuje významný nástroj hodnotenia kvality vedy a výskumu v slovenskom prostredí. „Jeho cieľom nie je iba porovnávanie výsledkov jednotlivých pracovísk, ale predovšetkým identifikácia silných stránok, rozvojového potenciálu a schopnosti vedeckých tímov prinášať poznanie s významom pre spoločnosť. Významné bolo práve rozšírenie hodnotenia o spoločenský dosah výskumu,“ zhodnotil prezident SRK. Pre vysoké školy predstavuje VER 2026 dôležitú spätnú väzbu. Ako tvrdí, umožní lepšie nastavenie strategických priorít, podpory excelentných pracovísk a tvorbu podmienok na ďalší rozvoj výskumu, doktorandského vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu.
Hodnotenie VER má podľa ministerstva školstva viacero dôležitých funkcií a prínosov. Pre ministerstvo školstva poskytuje nezávislý a medzinárodne porovnateľný obraz o kvalite vedy a umenia na Slovensku, umožňuje robiť rozhodnutia založené na dátach, najmä pri nastavovaní politík a reforiem. Slúži ako nástroj na efektívne rozdeľovanie verejných zdrojov a pomáha sledovať, či reformy prinášajú reálne výsledky.
„Výsledky VER 2026 vnímame ako potvrdenie významu systematického zvyšovania kvality vo vysokoškolskom sektore. Zároveň zdôrazňujeme potrebu pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti, internacionalizácie, prepájania výskumu s praxou a vytváranie podmienok, v ktorých môžu vysoké školy napĺňať svoju úlohu v spoločnosti,“ zhodnotil Hiadlovský. VER 2026 nie je podľa jeho slov iba hodnotením minulých výsledkov. „Je predovšetkým nástrojom, ktorý pomôže formovať budúcnosť slovenskej vedy, výskumu a vysokého školstva,“ uzavrel.
Výsledky periodického hodnotenia VER 2026 zverejnil rezort školstva v júni. Hodnotenie posudzuje kvalitu vedeckej a tvorivej činnosti slovenských verejných vysokých škôl a výskumných inštitúcií za roky 2020 až 2024. Kvalitu slovenskej vedy posudzovalo 169 zahraničných expertov z 23 štátov. Každá žiadosť sa posudzovala v troch okruhoch. Prvým boli tvorivé výstupy, druhým spoločenský dosah a tretím okruhom bola kvalita tvorivého prostredia. Z hodnotenia vyplýva, že takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40 percent.