Rezort školstva: Podoba domácich úloh patrí ku kultúre školy

Bratislava 28. apríla (TASR) - Podoba domácich úloh a ich využívanie patrí ku kultúre školy. Nebolo by vhodné, aby rezort školstva dával v tomto smere nejaké usmernenia. Uviedli to pre TASR z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na piatkovú výzvu bývalého ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Ten vyzval školy na zapojenie sa do výzvy "Máj bez domácich úloh aj na vašej škole".



"Učiteľ má právo na výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem a didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania," uviedol rezort školstva. MŠVVaŠ podotklo, že ak sa učiteľ rozhodne využívať domáce úlohy, vo vzťahu k domácim úlohám je toto jeho právo limitované ustanovením zákona, ktoré garantuje žiakovi právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.



"Pojem domáca úloha nie je v legislatíve definovaný," ozrejmil rezort. Slovné spojenie sa podľa jeho slov používa na označenie práce, ktorú zadá učiteľ žiakom s tým, že ju majú vykonať mimo vyučovacieho času. "Existuje niekoľko rôznych odborných názorov na to, či sú domáce úlohy potrebné a aké by mali byť," doplnil.



Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký vo februári podotkol, že domáce úlohy nemajú nahrádzať vzdelávanie v škole. Ak školy podľa neho dokážu nastaviť systém tak, že deti dostanú priestor priamo v škole aj na individuálnu prácu, tak potom nepotrebujú domáce úlohy doma.



Gröhling na piatkovom brífingu vyhlásil, že ak škola začne učiť bez povinných domácich úloh, je motivovaná učiť inovatívne, moderne a prakticky. Vyzval preto školy na zapojenie sa do výzvy "Máj bez domácich úloh aj na vašej škole". Zmyslom aktivity je, aby sa žiak naučil učivo priamo v triede.