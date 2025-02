Rezort školstva podporí rozvoj podnikateľského potenciálu študentov

Bratislava 20. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR podporí v rámci národného projektu vysokoškolské štúdium zamerané na rozvoj podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM. Z európskych zdrojov je na projekt vyčlenených spolu deväť miliónov eur.



"Vysoké školy môžu v rámci projektu získať prostriedky na vytvorenie predmetov zameraných na zvyšovanie podnikateľského a inovačného potenciálu študentov," vysvetlil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Predmety by mali podľa jeho slov poskytnúť študentom vedomosti potrebné pre rozvoj ich podnikateľských zručností či pripraviť ich viac na potreby pracovného trhu. Výzva pre vysoké školy by mala byť vyhlásená na jar 2025.



Rezort projektom plánuje prepojiť akademickú sféru a podnikateľské prostredie. "Pôjde najmä o spoluprácu vysokých škôl s externými lektormi, ktorými budú odborníci z praxe," dodal. Študentov plánuje zapojiť do činnosti inkubátorov a akcelerátorov na vysokých školách, organizácie školení, workshopov a kariérnych dní. "Ktoré študentov oboznámia s problematikou nakladania s výsledkami tvorivej duševnej činnosti či vytvárania startupov," ozrejmilo MŠVVaM.



Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera upozornil, že po skončení školy sa študentom zlepšia ich vyhliadky na pracovnom trhu alebo pri naštartovaní vlastného podnikania.



Rezort spresnil, že prostriedky z projektu sú určené pre verejné vysoké školy po celom Slovensku alebo partnerstvá, ktoré za týmto účelom vytvoria. MŠVVaM chce na realizáciu projektu využiť aj spolupráce s renomovanými zahraničnými inštitúciami, ako napríklad s univerzitou Georgia Institute of Technology v Atlante.



Národný projekt Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov ministerstvo úspešne obhájilo pred Komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021-2027 v decembri minulého roka.