Rezort školstva podporil nový študijný program Umelá inteligencia
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR významne podporilo nový inžiniersky študijný program Umelá inteligencia (AI). TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.
Študijný program vznikol v úzkej spolupráci Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Ide o historicky prvý spoločný „double degree“ program tohto druhu na Slovensku, ktorý sa bude vyučovať výhradne v angličtine a s priamou podporou technologického lídra v oblasti AI.
„Nový študijný program zameraný na umelú inteligenciu je dôkazom, že slovenské vysoké školy dokážu ponúknuť moderné vzdelávanie porovnateľné s vyspelými zahraničnými inštitúciami. Anglický jazyk výučby, silné prepojenie na prax počas štúdia a model double degree, ktorý absolventom prinesie súčasne diplom z oboch univerzít, robia toto štúdium atraktívnym pre talentovaných domácich aj zahraničných študentov,“ skonštatoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Program spája silné stránky bratislavskej STU a košickej TUKE. Kým Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prináša know-how v oblasti softvérového inžinierstva a inteligentných systémov, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE vyniká v aplikácii umelej inteligencie v praxi, najmä v medicíne či autonómnej doprave. Vďaka spolupráci so spoločnosťou NVIDIA získajú študenti prístup k najmodernejším technologickým platformám, výpočtovým zdrojom a aktuálnym poznatkom z globálneho AI ekosystému.
„Slovensko potrebuje pripraviť novú generáciu odborníkov, ktorí budú schopní nielen pracovať s umelou inteligenciou, ale ju aj aktívne rozvíjať. Oceňujem spoluprácu TUKE a STU, ktoré spájajú svoje kapacity s globálnym technologickým lídrom a vytvárajú moderný medzinárodný študijný program s vysokou pridanou hodnotou pre našu krajinu,“ uviedol štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Štúdium je určené pre uchádzačov s bakalárskym vzdelaním v oblasti informatiky alebo príbuzných technických odborov, ktorí sa zaujímajú o výskum, vývoj a aplikáciu užívateľských digitálnych systémov. Dôraz sa kladie na prepojenie teórie s praktickými zručnosťami a prácu v medzinárodných tímoch. Absolventi vďaka tomu získajú predpoklady pre uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce alebo na pokračovanie v doktorandskom štúdiu.
Študijný program Umelá inteligencia je otvorený pre študentov z celého sveta a ročné školné je stanovené na 7000 eur. Výučba bude v dennej forme s plánovaným začiatkom v akademickom roku 2026/2027, prihlášky je možné podať do 6. júla.
