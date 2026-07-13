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Rezort školstva: Podporu STEM nestaviame iba na VŠ
Zároveň rezort v posledných rokoch zvýšil financovanie vysokých škôl približne o 300 miliónov eur.
Autor TASR
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Bratislava 13. júla (TASR) - Podporu STEM (veda, technológie, inžinierstvo/technika, matematika) nestavia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR iba na vysokých školách, ale mení celý vzdelávací systém už od základných a stredných škôl. Rezort školstva pre TASR v reakcii na otvorený list technických univerzít, zamestnávateľských zväzov a priemyselných organizácií uviedol, že posilňuje matematiku, prírodné vedy, technické a digitálne zručnosti a zavádza povinnú maturitu z matematiky.
„Bez silných základov na školách nebude mať Slovensko dostatok študentov ani absolventov technických odborov,“ uviedol rezort školstva. Od roku 2025 ministerstvo spustilo motivačné štipendiá pre študentov nedostatkových odborov, medzi ktoré patria najmä technické študijné programy. V akademickom roku 2026/2027 ich dostane 1800 študentov vo výške 4000 eur ročne. Zároveň rezort v posledných rokoch zvýšil financovanie vysokých škôl približne o 300 miliónov eur.
„Prostredníctvom dvoch výziev v rámci Platformy strategických technológií pre Európu investujeme viac ako 20 miliónov eur do rozvoja študijných programov zameraných na umelú inteligenciu, digitálne technológie, jadrovú energetiku, kvantové technológie, biotechnológie a ďalšie strategické oblasti,“ uviedlo MŠVVaM. Cieľom je pripraviť kvalifikovaných odborníkov pre ekonomiku budúcnosti a motivovať vysoké školy k vytváraniu moderných študijných programov reflektujúcich potreby trhu práce a technologický vývoj.
V novom cykle výkonnostných zmlúv zavedie ministerstvo samostatný merateľný ukazovateľ na podporu strategických študijných programov a odborov. Financovanie chce nastavovať podľa dát a výsledkov. Výzvou technických odborov podľa ministerstva zostáva aj úspešnosť štúdia, teda koľko prijatých študentov ho napokon aj dokončí.
„Rozvíjame pritom rôzne vzdelávacie dráhy podľa potrieb študentov, hospodárstva a spoločnosti. Profesijne orientované programy a inžinierske štúdium nemajú stáť proti sebe. Každé z nich má v systéme svoje miesto, no verejné financovanie musí podporovať kvalitu, reálne uplatnenie absolventov a dlhodobé záujmy Slovenska,“ uviedlo ministerstvo školstva. Zároveň doplnilo, že do vysokoškolskej infraštruktúry v uplynulých rokoch investovalo približne 180 miliónov eur. „Ďalším krokom je užšie prepájanie vysokých a stredných škôl, výskumných organizácií, zamestnávateľov a priemyslu. Chceme budovať silné vzdelávacie a inovačné klastre, v ktorých sa kvalitné vzdelávanie prepojí s výskumom, vývojom a potrebami praxe,“ objasnili z ministerstva.
Podľa ministerstva sa nastavujú pravidlá, zvyšuje sa financovanie a slovenským vysokým školám otvárajú nové príležitosti. „Vytvárame regulačný a finančný rámec a prinášame partnerstvá, ktoré tu doteraz neboli, vrátane akademických misií a ďalších desiatok spoluprác. Samotnú kvalitu však štát nevytvorí namiesto univerzít. Výsledok je v rukách vysokých škôl - v kvalite ich programov, pedagógov, výskumu a riadenia - a v ich skutočnej spolupráci so zamestnávateľmi,“ dodalo ministerstvo školstva.
Slovenské technické univerzity sa spoločne so zamestnávateľskými organizáciami obrátili na ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) otvoreným listom s výzvou na podporu technického a STEM vysokoškolského vzdelávania ako strategickej investície do konkurencieschopnosti Slovenska. Tvrdia, že budúcnosť Slovenska závisí od kvalitného technického vzdelávania.
„Bez silných základov na školách nebude mať Slovensko dostatok študentov ani absolventov technických odborov,“ uviedol rezort školstva. Od roku 2025 ministerstvo spustilo motivačné štipendiá pre študentov nedostatkových odborov, medzi ktoré patria najmä technické študijné programy. V akademickom roku 2026/2027 ich dostane 1800 študentov vo výške 4000 eur ročne. Zároveň rezort v posledných rokoch zvýšil financovanie vysokých škôl približne o 300 miliónov eur.
„Prostredníctvom dvoch výziev v rámci Platformy strategických technológií pre Európu investujeme viac ako 20 miliónov eur do rozvoja študijných programov zameraných na umelú inteligenciu, digitálne technológie, jadrovú energetiku, kvantové technológie, biotechnológie a ďalšie strategické oblasti,“ uviedlo MŠVVaM. Cieľom je pripraviť kvalifikovaných odborníkov pre ekonomiku budúcnosti a motivovať vysoké školy k vytváraniu moderných študijných programov reflektujúcich potreby trhu práce a technologický vývoj.
V novom cykle výkonnostných zmlúv zavedie ministerstvo samostatný merateľný ukazovateľ na podporu strategických študijných programov a odborov. Financovanie chce nastavovať podľa dát a výsledkov. Výzvou technických odborov podľa ministerstva zostáva aj úspešnosť štúdia, teda koľko prijatých študentov ho napokon aj dokončí.
„Rozvíjame pritom rôzne vzdelávacie dráhy podľa potrieb študentov, hospodárstva a spoločnosti. Profesijne orientované programy a inžinierske štúdium nemajú stáť proti sebe. Každé z nich má v systéme svoje miesto, no verejné financovanie musí podporovať kvalitu, reálne uplatnenie absolventov a dlhodobé záujmy Slovenska,“ uviedlo ministerstvo školstva. Zároveň doplnilo, že do vysokoškolskej infraštruktúry v uplynulých rokoch investovalo približne 180 miliónov eur. „Ďalším krokom je užšie prepájanie vysokých a stredných škôl, výskumných organizácií, zamestnávateľov a priemyslu. Chceme budovať silné vzdelávacie a inovačné klastre, v ktorých sa kvalitné vzdelávanie prepojí s výskumom, vývojom a potrebami praxe,“ objasnili z ministerstva.
Podľa ministerstva sa nastavujú pravidlá, zvyšuje sa financovanie a slovenským vysokým školám otvárajú nové príležitosti. „Vytvárame regulačný a finančný rámec a prinášame partnerstvá, ktoré tu doteraz neboli, vrátane akademických misií a ďalších desiatok spoluprác. Samotnú kvalitu však štát nevytvorí namiesto univerzít. Výsledok je v rukách vysokých škôl - v kvalite ich programov, pedagógov, výskumu a riadenia - a v ich skutočnej spolupráci so zamestnávateľmi,“ dodalo ministerstvo školstva.
Slovenské technické univerzity sa spoločne so zamestnávateľskými organizáciami obrátili na ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) otvoreným listom s výzvou na podporu technického a STEM vysokoškolského vzdelávania ako strategickej investície do konkurencieschopnosti Slovenska. Tvrdia, že budúcnosť Slovenska závisí od kvalitného technického vzdelávania.