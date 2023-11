Rezort školstva ponúka štipendium na doktorandské štúdium vo Florencii

Bratislava 17. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) v talianskej Florencii na akademický rok 2024/2025. Informuje o tom na svojom webe.



"Štipendium je určené na doktorandské štúdium v rámci štyroch oddelení EUI - ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy," priblížili z rezortu s tým, že prihlášku je potrebné poslať do 31. januára 2024. Štipendium počas prvých troch rokov štúdia bude poskytovať MŠVVaŠ. Štvrtý rok hradí EUI v plnom rozsahu.



O štipendium môžu žiadať občania SR so vzdelaním druhého stupňa, ako aj občania iného štátu s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí dosiahli vzdelanie druhého stupňa na slovenskej vysokej škole. Rovnako tiež študenti, ktorí študujú v akademickom roku, v ktorom ukončujú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Doklad o ukončení vzdelania je pritom potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2024.



EUI je medzinárodná akademická inštitúcia, ktorá poskytuje vysokokvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium a uskutočňuje výskum zameraný na európske záležitosti. Slovensko sa stalo členom EUI koncom roka 2019.