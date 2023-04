Rezort školstva poskytne školám na energie za január vyše 1,1 mil. eur

Bratislava 6. apríla (TASR) - Zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení boli v rámci Finančnej pomoci v plnej miere v roku 2023 poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári na základe údajov zozbieraných prostredníctvom elektronického formulára do 13. marca. V prvom kole boli 241 školám a štátnym školským zariadeniam poskytnuté finančné prostriedky v sume 1.177.555 eur. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



"Z dôvodu nesprávne, neúplne vyplneného formulára, alebo z dôvodu stiahnutia žiadosti školami bolo 245 školám a štátnym školským zariadeniam umožnené znovu požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov v nasledujúcom kole dohodovacieho konania," uviedlo ministerstvo školstva. Rozpočtové opatrenie zrealizoval rezort 3. apríla, to znamená, že finančné prostriedky na úhradu energií majú k dispozícii regionálne úrady školskej správy, ktoré finančné prostriedky v stanovenom objeme zašlú zriaďovateľom jednotlivých škôl. Tí ich následne zašlú školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zber požiadaviek škôl pokračuje naďalej a bude sa priebežne vyhodnocovať.



Ministerstvo školstva požiadalo rezort financií o navýšenie rozpočtu pre kapitolu ministerstva školstva na uvedený účel.



V prípade nedoplatkov za energie za rok 2022 uskutočnili sa dve kolá dohodovacieho konania na poskytnutie finančných prostriedkov. "V prvom kole požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov 727 škôl a štátnych školských zariadení a bolo poskytnutých 1.693.345 eur. V druhom kole 433 škôl a štátnych školských zariadení a poskytnutá suma finančných prostriedkov tvorí 998.864 eur," uviedli z ministerstva školstva.



Tieto finančné prostriedky by už mali mať školy na svojich účtoch. Aktuálne sa vyhodnocuje tretie kolo dohodovacieho konania.