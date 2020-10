Rezort školstva posúdi zákonnosť návrhu AS STU na odvolanie rektora

Bratislava 28. októbra (TASR) – Po doručení návrhu Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) na odvolanie rektora Miroslava Fikara na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR bude posúdená jeho zákonnosť. V prípade splnenia podmienok bude predložený návrh prezidentke SR. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu školstva.Ministerstvo tvrdí, že kým nebude návrh predložený, je bezpredmetné sa k nemu vyjadrovať.dodal rezort školstva.uviedol rezort školstva na margo pondelkového (26. 10.) zasadnutia AS STU. Nové nastavenie vzťahov a postavenia samosprávnych orgánov považuje ministerstvo školstva za dôležité pre modernizáciu slovenského vysokého školstva a jeho rozvoj.Prezidentka v utorok (27. 10.) pre TASR uviedla, že pri svojich ďalších krokoch zváži všetky okolnosti rozhodnutia AS STU a svoj postoj k nemu vyjadrí v rámci svojich prezidentských kompetencií. uviedla hlava štátu. AS STU odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Fikara . Za jeho odvolanie hlasovalo v pondelok počas zasadnutia AS STU 25 senátorov, proti bolo 14, zdržali sa traja.