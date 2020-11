Rezort školstva: Stále potrebujeme odvážnych študentov

Bratislava 17. novembra (TASR) – Slovensko stále potrebuje odvážnych študentov, ktorí túžia zmeniť spoločnosť. Pri príležitosti utorkového Dňa boja za slobodu a demokraciu to uviedol rezort školstva. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Rezort školstva pripomenul, že vo štvrtok 16. novembra 1989 usporiadali vysokoškoláci v centre mesta stretnutie, ktoré prešlo do pochodu. Asi 200 študentov, držiac sa za ruky, skandovalo heslá: "Chceme školské reformy! Chceme školy pre všetkých! Dialóg! Slobodu! Demokraciu!".



"Pochod skončil pred budovou ministerstva školstva (dnes budova ministerstva pôdohospodárstva) – už v sprievode policajných vozidiel a štátu slúžiacej televízie. Mladí ľudia napriek presile statočne pomenovali, čo ich trápi – žiadali pravdu vo výučbe filozofie či histórie krajiny, či možnosť slobodne povedať, čo si myslia," priblížilo ministerstvo školstva. Ako dodalo, každý z nich pritom vedel, že za kritický názor riskuje vyhodenie zo školy, väzenie a celoživotné prenasledovanie ako "nepriateľa pracujúceho ľudu".



Deň na to, 17. novembra 1989, prejavili podobnú odvahu slovenskí a českí vysokoškoláci v Prahe, ktorí si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva – 50. výročie nacistických represií voči študentom v okupovanom Protektoráte Čiech a Moravy. Pietny pochod sa postupne zmenil na demonštráciu za dodržiavanie základných ľudských práv či prepustenie politických väzňov. Komunistický režim zareagoval policajnou brutalitou a dejiny Československa sa otočili smerom k demokratickej súčasnosti.



V oboch prípadoch to boli študenti, ktorých odvaha naštartovala definitívny pád totalitného zriadenia. "Dnes by sme sa mali študentom a ľuďom, ktorí sa pričinili o november 1989, poďakovať za ich statočnosť, odvahu postaviť sa moci a riskovať vlastný život pre lepšiu budúcnosť pre všetkých. Aj vďaka nim je dnes Slovensko na mape slobodných a demokratických krajín sveta," vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).