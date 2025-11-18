< sekcia Slovensko
Rezort školstva považuje oblasť duševného zdravia za prioritu
Zo štátneho rozpočtu bude podľa ministerstva od 1. septembra 2026 financovaných 2892 úväzkov členov školského podporného tímu.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR považuje oblasť duševného zdravia detí a mladých ľudí za mimoriadnu prioritu. Pomer jeden psychológ na 710 žiakov je výsledkom zlepšenia, keďže v roku 2023 to bolo 935 detí na jedného psychológa. Pre TASR to v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) uviedol odbor komunikácie MŠVVaM.
„Odporúčanie americkej profesijnej organizácie, na ktoré sa NKÚ odvoláva, nie je v európskom kontexte štandardom. Mnohé krajiny pracujú s vyššími pomermi (bežne nad 1000:1) a sústredia sa skôr na strategické zdieľanie odborníkov,“ tvrdí rezort. Tento prístup podľa neho prevzalo aj Slovensko, a to zavedením zdieľaných psychológov a rozšírením modelu terénnych odborníkov, aby mali podporu aj menšie a znevýhodnené školy. „Aj preto sme do nového školského zákona po prvý raz v histórii zaviedli systematickú ochranu duševného zdravia,“ dodal.
Zo štátneho rozpočtu bude podľa ministerstva od 1. septembra 2026 financovaných 2892 úväzkov členov školského podporného tímu. Okrem toho MŠVVaM zvýšilo financovanie centier poradenstva a prevencie. Investuje tiež do budúcich kapacít, a to tak, že štipendiami podporuje študentov psychológie, skonštatovalo.
Zároveň tvrdí, že posilňuje aj preventívny systém. V rámci projektu Duševné zdravie a prevencia vzdeláva ministerstvo pedagógov a odborníkov v oblasti prevencie, bezpečného prostredia a krízového manažmentu. „Spustili sme prvú národnú databázu preventívnych programov a pripravili sme praktický manuál na systematické plánovanie prevencie na školách. Vydali sme praktickú príručku pre ranné kruhy spolu s popularizačnou kampaňou, ktoré podporujú sústredenie a tvorbu pozitívnej klímy v triede,“ doplnilo MŠVVaM. Pokračovalo, že vydalo aj nadväzujúce príručky pre podporu duševnej pohody so 45-minútovými aktivitami, ktoré u žiakov rozvíjajú sociálnu a emocionálnu gramotnosť.
Rezort školstva poukázal na to, že od februára 2025 platí nová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania, ktorá prináša jasnejšie definície, väčší dôraz na prevenciu a jasné postupy pomoci pre šikanovaných, svedkov aj deti, ktoré šikanujú. Zverejnil aj metodickú príručku k spolupráci školy a rodiny, ktorá obsahuje návod na rôzne úrovne zapájania rodiča do aktivít školy s dôrazom na duševné zdravie žiakov.
„Zároveň budujeme systém podpory založený na dátach. Predbežná výskumná správa z projektu Dáta o duševnom zdraví je prvým krokom k pravidelnému zberu reprezentatívnych údajov, ktoré umožnia presne zacieliť preventívne a intervenčné opatrenia,“ uviedlo MŠVVaM. Nová legislatíva podľa ministerstva prvýkrát posilňuje ochranu učiteľov, odborníkov aj žiakov a stanovuje pravidlá pri riešení závažných prejavov rizikového správania.
NKÚ v utorok zverejnil zistenia z kontroly Prevencia a podpora duševného zdravia detí na základných školách. Tvrdí, že rezortu školstva sa nepodarilo zabezpečiť dostatok školských psychológov. Normu, aby na jedného nepripadalo viac než 500 žiakov v roku 2024, splnilo len 13 okresov. Preverenie sa týkalo obdobia 2023 - 2025.
NKÚ v utorok zverejnil zistenia z kontroly Prevencia a podpora duševného zdravia detí na základných školách. Tvrdí, že rezortu školstva sa nepodarilo zabezpečiť dostatok školských psychológov. Normu, aby na jedného nepripadalo viac než 500 žiakov v roku 2024, splnilo len 13 okresov. Preverenie sa týkalo obdobia 2023 - 2025.