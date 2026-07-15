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Rezort školstva považuje podporu učiteľov za súčasť zavádzania reformy
Ministerstvo školstva tvrdí, že v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) vybudovalo systém komplexnej podpory škôl pri zavádzaní kurikulárnej reformy.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Ministerstvo školstva považuje praktickú podporu učiteľov za nevyhnutnú súčasť úspešného zavádzania kurikulárnej reformy. Zmena spôsobu vyučovania matematiky, fyziky a ďalších predmetov nie je založená len na vydaní nového štátneho vzdelávacieho programu alebo jednorazových školeniach. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v reakcii na organizáciu Erudo, ktorá tvrdí, že pri zmenách vo výučbe matematiky a fyziky je potrebné učiteľom poskytnúť väčšiu podporu.
Ministerstvo školstva tvrdí, že v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) vybudovalo systém komplexnej podpory škôl pri zavádzaní kurikulárnej reformy. Zahŕňa metodické materiály, programy inovačného vzdelávania, regionálnu podporu mentorov a odborníkov, ako aj online zdroje, ktoré sa priebežne rozširujú podľa potrieb učiteľov.
„Na metodickom portáli Učíme sú pre matematiku zverejnené nové metodické príručky pre prvý a druhý stupeň základnej školy, ktoré obsahujú konkrétne vyučovacie aktivity, pracovné listy a námety na prácu so žiakmi s rozdielnymi vzdelávacími potrebami na podporu implementácie nového kurikula do vyučovania,“ uviedlo ministerstvo. Pre fyziku a vzdelávaciu oblasť Človek a príroda portál takisto ponúka metodické materiály i námety na projektové a aktívne vyučovanie.
NIVaM realizuje programy inovačného vzdelávania, ktoré učiteľom pomáhajú preniesť princípy nového kurikula do každodennej praxe. Zameriavajú sa aj na matematiku a na programy pre oblasť Človek a príroda, ktoré pripravujú učiteľov na zmeny vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Pre učiteľov sú podľa MŠVVaM voľne dostupné aj online kurzy.
„Podpora sa neobmedzuje iba na vzdelávacie materiály. Školy môžu využívať individuálne mentorstvo a odborné poradenstvo, hospitácie a metodické stretnutia prostredníctvom regionálnych EduHubov, ktoré od septembra 2026 nadväzujú na systém Regionálnych centier podpory učiteľov,“ uviedlo ministerstvo. Rezort dodal, že považuje systém podpory učiteľov za otvorený. Metodické materiály a vzdelávacie možnosti sa priebežne dopĺňajú. Materiály sú aktualizované aj na základe potrieb a spätnej väzby učiteľov z praxe.
Ministerstvo školstva uviedlo, že v rámci digitálnej transformácie a Plánu zodpovedného využívania AI pripravilo viacero foriem podpory zameraných práve na učiteľov prírodovedných predmetov. Napríklad projekt Sila spätnej väzby je medzinárodný pilotný projekt v spolupráci s OECD určený priamo pre učiteľov matematiky v štvrtom a piatom ročníku základných škôl. Cieľom štúdie je zistiť, ako môžu digitálne nástroje podporiť učiteľov a pomôcť žiakom lepšie porozumieť učivu.
Pre všetky slovenské školy ministerstvo zabezpečilo nástroj ScioBot, ktorý učiteľom šetrí čas pri príprave na hodiny. V rámci metodických materiálov je dostupná metodika pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl, ktorá využíva AI chatbotov na prepájanie matematických vedomostí s reálnymi povolaniami a budúcou kariérou žiakov.
Okrem predmetovo zameraných iniciatív ministerstvo poskytuje učiteľom širšiu podporu. Portál ai.iedu.sk slúži ako centrálny bod, kde učitelia nájdu metodické príručky, usmernenia a databázu overených nástrojov. V novom školskom roku plánuje ministerstvo spustiť národný projekt, ktorého súčasťou bude metodická podpora a finančná pomoc v podobe AI voucherov. Tie umožnia školám flexibilne financovať licencie na pokročilé vzdelávacie AI nástroje podľa ich individuálnych potrieb.
Pri zmenách vo výučbe matematiky a fyziky je potrebné učiteľom poskytnúť väčšiu podporu. Tvrdí to organizácia Erudo, ktorá sa venuje zatraktívneniu vzdelávania v STEM (veda, technológie, inžinierstvo/technika, matematika) oblasti. Erudo zdôrazňuje potrebu poskytovať učiteľom praktické metodiky, ktoré im pomôžu pri zavádzaní zmien do výučby.
Ministerstvo školstva tvrdí, že v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) vybudovalo systém komplexnej podpory škôl pri zavádzaní kurikulárnej reformy. Zahŕňa metodické materiály, programy inovačného vzdelávania, regionálnu podporu mentorov a odborníkov, ako aj online zdroje, ktoré sa priebežne rozširujú podľa potrieb učiteľov.
„Na metodickom portáli Učíme sú pre matematiku zverejnené nové metodické príručky pre prvý a druhý stupeň základnej školy, ktoré obsahujú konkrétne vyučovacie aktivity, pracovné listy a námety na prácu so žiakmi s rozdielnymi vzdelávacími potrebami na podporu implementácie nového kurikula do vyučovania,“ uviedlo ministerstvo. Pre fyziku a vzdelávaciu oblasť Človek a príroda portál takisto ponúka metodické materiály i námety na projektové a aktívne vyučovanie.
NIVaM realizuje programy inovačného vzdelávania, ktoré učiteľom pomáhajú preniesť princípy nového kurikula do každodennej praxe. Zameriavajú sa aj na matematiku a na programy pre oblasť Človek a príroda, ktoré pripravujú učiteľov na zmeny vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Pre učiteľov sú podľa MŠVVaM voľne dostupné aj online kurzy.
„Podpora sa neobmedzuje iba na vzdelávacie materiály. Školy môžu využívať individuálne mentorstvo a odborné poradenstvo, hospitácie a metodické stretnutia prostredníctvom regionálnych EduHubov, ktoré od septembra 2026 nadväzujú na systém Regionálnych centier podpory učiteľov,“ uviedlo ministerstvo. Rezort dodal, že považuje systém podpory učiteľov za otvorený. Metodické materiály a vzdelávacie možnosti sa priebežne dopĺňajú. Materiály sú aktualizované aj na základe potrieb a spätnej väzby učiteľov z praxe.
Ministerstvo školstva uviedlo, že v rámci digitálnej transformácie a Plánu zodpovedného využívania AI pripravilo viacero foriem podpory zameraných práve na učiteľov prírodovedných predmetov. Napríklad projekt Sila spätnej väzby je medzinárodný pilotný projekt v spolupráci s OECD určený priamo pre učiteľov matematiky v štvrtom a piatom ročníku základných škôl. Cieľom štúdie je zistiť, ako môžu digitálne nástroje podporiť učiteľov a pomôcť žiakom lepšie porozumieť učivu.
Pre všetky slovenské školy ministerstvo zabezpečilo nástroj ScioBot, ktorý učiteľom šetrí čas pri príprave na hodiny. V rámci metodických materiálov je dostupná metodika pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl, ktorá využíva AI chatbotov na prepájanie matematických vedomostí s reálnymi povolaniami a budúcou kariérou žiakov.
Okrem predmetovo zameraných iniciatív ministerstvo poskytuje učiteľom širšiu podporu. Portál ai.iedu.sk slúži ako centrálny bod, kde učitelia nájdu metodické príručky, usmernenia a databázu overených nástrojov. V novom školskom roku plánuje ministerstvo spustiť národný projekt, ktorého súčasťou bude metodická podpora a finančná pomoc v podobe AI voucherov. Tie umožnia školám flexibilne financovať licencie na pokročilé vzdelávacie AI nástroje podľa ich individuálnych potrieb.
Pri zmenách vo výučbe matematiky a fyziky je potrebné učiteľom poskytnúť väčšiu podporu. Tvrdí to organizácia Erudo, ktorá sa venuje zatraktívneniu vzdelávania v STEM (veda, technológie, inžinierstvo/technika, matematika) oblasti. Erudo zdôrazňuje potrebu poskytovať učiteľom praktické metodiky, ktoré im pomôžu pri zavádzaní zmien do výučby.