Rezort školstva pracuje na projekte desegregácie

Bratislava 10. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pracuje na projekte desegregácie vo vzdelávaní. Legislatívne zmeny sú iba jeho jednou, hoci potrebou súčasťou. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu v reakcii na organizácie Amnesty International Slovensko, eduRoma a Rómske advokačné a výskumné stredisko. Tie kritizovali časti návrhu novely školského zákona týkajúce sa desegregácie či národnostného školstva.



"Navrhované zmeny v zákonoch sú iba legislatívnou podporou pre celý projekt desegregácie vo vzdelávaní, ktorý ministerstvo školstva podrobne predstavilo v decembri 2023 a ktorý nadväzuje na záväzky Plánu obnovy a odolnosti SR. Postup rezortu aj časové rámce projektu desegregácie sú verejne známe a opakovane komunikované," vysvetlili z MŠVVaM.



Kritiku organizácií v súvislosti s národnostných školstvom vnímajú ako nepochopenie situácie. "Zmena navrhnutá ministerstvom zavádza podmienku vyučovania jazyka, a teda ju za žiadnych okolností nemožno vykladať ako úmysel uľahčiť vytvorenie takýchto škôl. Práve naopak, navrhnutá definícia má zamedziť zneužitiu kategórie národnostného školstva a zároveň zabezpečiť vyučovanie národnostného jazyka vo všetkých národnostných školách," objasnili.



V prípade rómskej národnostnej školy v Rakúsoch ide podľa nich o pilotný projekt striktne iba v jednej lokalite. Zdôraznili, že vytvorenie tejto školy bude postupné, pričom proces budú monitorovať vrátane vstupného testovania a monitorovania zmien kompetencií a vedomostí žiakov. Ďalšie kroky pritom zvážia až po vyhodnotení monitoringu. Rodičom bude zároveň zabezpečený slobodný výber medzi triedami s vyučovaním rómčiny a triedami so slovenským vyučovacím jazykom. Keďže ide o vytvorenie jedinej školy, tento krok nepovažujú za systematickú odpoveď na všeobecnú otázku riešenia segregácie v oblasti školstva. Ministerstvo podľa nich implementuje a plánuje viaceré kroky v tejto oblasti.



Odstraňovanie dvojzmennej prevádzky vidia ako krok so silným desegregačným potenciálom. Vykladanie návrhu organizáciami ako rizika zvýšenia segregácie považujú za nesprávne a účelové. Pre MŠVVaM je podľa nich logickou snahou odstraňovať dvojzmennú prevádzku tam, kde sa vyskytuje, čo je takmer výlučne v obciach s vyšším zastúpením detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.



Navrhnutá novela podľa nich tiež zavádza povinnosť uplatňovať štandardy dodržiavania zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní pre všetky základné a stredné školy a školské zariadenia. "Ide o princípy a postupy predchádzania a eliminácie segregácie vo výchove a vzdelávaní. Povinnosť ich uplatňovania bude vyplývať z novelizovaného školského zákona," poznamenali. Ako doplnili, ministerstvo poskytuje podporu k ich uplatňovaniu v praxi formou metodickej príručky desegregácie.



Z ministerstva pripomenuli aj niekoľko ďalších krokov na odstránenie segregácie zo slovenských škôl.



Amnesty International Slovensko, eduRoma a Rómske advokačné a výskumné stredisko kritizovali, že doterajšie opatrenia MŠVVaM na riešenie segregácie rómskych detí sú nedostatočné. Súčasný návrh novely školského zákona ju podľa nich môže zachovať až prehĺbiť.