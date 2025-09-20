Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. september 2025Meniny má Meniny majú Ľuboslav a Ľuboslava
< sekcia Slovensko

Rezort školstva: Pre 3. až 5. ročník ZŠ je dostupný materiál o AI

.
Na snímke minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Obsahuje deväť lekcií v trvaní 45 až 90 minút, ku každej lekcii je pripravená aj prezentácia, uviedol rezort.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. septembra (TASR) - Pre tretí až piaty ročník základnej školy (ZŠ) je dostupný nový metodický materiál o umelej inteligencii (AI) s názvom Ju a Pí. Zverejnilo ho Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na novej webovej stránke.

„Obsahuje deväť lekcií v trvaní 45 až 90 minút, ku každej lekcii je pripravená aj prezentácia. Aktivity s robotmi Ju a Pí, ktorí chcú ľuďom pomáhať, no často veci popletú, hravou formou žiakom približujú, čo je AI, ako sa učí a ako ju môžeme využívať v každodennom živote,“ uviedol rezort na sociálnej sieti.

Ako podotkol, materiál je navrhnutý tak, aby bol dostupný pre všetky školy. Žiaci pri aktivitách nepotrebujú žiadne digitálne zariadenia, pracujú iba s papierom. Metodiku možno nájsť na novej webovej stránke ai.iedu.sk.
.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia