Rezort školstva: Pre 3. až 5. ročník ZŠ je dostupný materiál o AI
Obsahuje deväť lekcií v trvaní 45 až 90 minút, ku každej lekcii je pripravená aj prezentácia, uviedol rezort.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Pre tretí až piaty ročník základnej školy (ZŠ) je dostupný nový metodický materiál o umelej inteligencii (AI) s názvom Ju a Pí. Zverejnilo ho Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na novej webovej stránke.
„Obsahuje deväť lekcií v trvaní 45 až 90 minút, ku každej lekcii je pripravená aj prezentácia. Aktivity s robotmi Ju a Pí, ktorí chcú ľuďom pomáhať, no často veci popletú, hravou formou žiakom približujú, čo je AI, ako sa učí a ako ju môžeme využívať v každodennom živote,“ uviedol rezort na sociálnej sieti.
Ako podotkol, materiál je navrhnutý tak, aby bol dostupný pre všetky školy. Žiaci pri aktivitách nepotrebujú žiadne digitálne zariadenia, pracujú iba s papierom. Metodiku možno nájsť na novej webovej stránke ai.iedu.sk.
