Rezort školstva: Prebieha zber dát pre projekt o duševnom zdraví
Cieľom národného projektu Dáta o duševnom zdraví je získať spoľahlivé, reprezentatívne a pravidelne aktualizované údaje o duševnom zdraví detí a mladých ľudí.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - V rámci národného projektu Dáta o duševnom zdraví v súčasnosti prebieha zber dát. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že Národná správa o duševnom zdraví žiakov a študentov bude dostupná na jeseň budúceho roka.
„Národný projekt sa realizuje podľa harmonogramu, boli vytvorené výskumné nástroje pre deti a mládež. Aktuálne prebieha zber dát. Dáta sa zbierajú na základných a stredných školách, čoskoro sa spustí zber dát študentov na vysokých školách,“ uviedlo ministerstvo. Podotklo, že celková indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných pre národný projekt je vo výške vyše 5,7 milióna eur, z toho takmer 4,9 milióna eur je zo zdrojov Európskej únie.
Cieľom národného projektu Dáta o duševnom zdraví je získať spoľahlivé, reprezentatívne a pravidelne aktualizované údaje o duševnom zdraví detí a mladých ľudí. Tie budú následne využité na lepšie zacielenie preventívnych a intervenčných opatrení v školskom prostredí. Dostupná je už predbežná výskumná správa, ktorá ukázala napríklad to, že životná spokojnosť mladých ľudí v SR klesá. Ministerstvo ju v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie predstavilo začiatkom júla tohto roka.
