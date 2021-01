Rezort školstva predloží návrh zákona o vysokých školách na diskusiu

Bratislava 29. januára (TASR) - Ministerstvo školstva pripravuje návrh zákona, ktorým sa upraví systém riadenia a činnosti samosprávnych orgánov vysokých škôl. Po finalizácii a konzultáciách bude predložený na diskusiu so širokou verejnosťou. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v reakcii na vyhlásenie Univerzity Komenského, v ktorom kritizovala pripravovanú novelu.



"Relevantné požiadavky budú zapracované, ale nepovažujeme za korektné vyzývať na zastavenie diskusie o návrhu pred jeho samotným zverejnením," skonštatovalo ministerstvo. Úpravu systému riadenia a činnosti samosprávnych orgánov vysokých škôl považuje rezort za kľúčovú pre posun vo vysokom školstve, "keďže v súčasnosti systém uzatvára vysoké školy do seba a nepodporuje otvorenosť akademického prostredia".



Univerzita Komenského v Bratislave pripravovanú novelu zákona dôrazne odmieta a považuje ju za snahu o politické ovládnutie slovenského vysokého školstva. V stanovisku uviedla, že nesúhlasí so snahami politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia na Slovensku. K vyhláseniu sa pripojila aj Slovenská technická univerzita. Slovenská rektorská konferencia vyzvala kompetentné orgány na začatie verejnej diskusie k pripravovaným zmenám.